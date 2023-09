Стотици почитатели на рок музиката се стекоха в благоевградското село Дъбрава, за да присъстват на осмото издание на The Brava Balkan Fest/tribute mode.

Сцената събра европейски трибют банди и фенове, за които музиката е смелост, свобода и приятелство.

С мощен звук, присъствие и качествен рок групите Tsunami Rock Band BG, Basket Case - Green Day tribute и Metallica Tribute Band The Unforgivens сътвориха над три часово шоу и с изпълненията си предизвикаха истински фурор сред публиката, изпълнила пространството пред кметството.

Фестивалът под открито небе продължава с пълна сила и тази вечер, когато на сцената ще излязат NONSENSE Band - победители в надпреварата на клуб ROCK'N'ROLLA - Next Rock Star Unlimited, Reckless Roses - Guns N' Roses Tribute, ZZ COPY - ZZ TOP tribute.