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Смели водачи без регистрирани превозни средства в Благоевградско


3 юли 2019 10:21   249 прочита



Смели водачи управляват нерегистрирани превозни средства в Благоевградско. През изминалото денонощие са задържани двама души. Около 14:50 часа в село Падеш е спрян за проверка 44-годишния Л.М от селото, който управлявал нерегистриран по надлежния ред мотопед „Пиаджо Електрик“.

Малко по-късно, около 15:10 часа, по път III-106 в посока село Обел към село Логодаж, е задържан 23- годишния К.П. Благоевград. Полицейските служители установили, че той управлява АТВ, което не е регистрирано по надлежния ред.

Срещу водачите са образувани бързи производства за извършено престъпление.

К. Тодоров

Още за: водачи  средства  проверка Още от: Общество

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