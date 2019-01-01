

Смели водачи без регистрирани превозни средства в Благоевградско

3 юли 2019 10:21 249 прочита







Смели водачи управляват нерегистрирани превозни средства в Благоевградско. През изминалото денонощие са задържани двама души. Около 14:50 часа в село Падеш е спрян за проверка 44-годишния Л.М от селото, който управлявал нерегистриран по надлежния ред мотопед „Пиаджо Електрик“. Малко по-късно, около 15:10 часа, по път III-106 в посока село Обел към село Логодаж, е задържан 23- годишния К.П. Благоевград. Полицейските служители установили, че той управлява АТВ, което не е регистрирано по надлежния ред. Срещу водачите са образувани бързи производства за извършено престъпление. К. Тодоров Още за: водачи средства проверка Още от: Общество



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