Световноизвестният барабанист Иън Пейс от легендарните Deep Purple и неговата група Purpendicular пристигат в Благоевград, за да изнесат един запомнящ се концерт.

Историческото музикално събитие ще се проведе на 30 септември в зала „Скаптопара“.

Билетите ще бъдат пуснати в продажба на 01.07.2023 г., денят, в който посрещаме Джулай морнинг. Те могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на https://www.eventim.bg/…/ian-paice-deep-purple…/event.html (Eventim.bg), касите на зала „Пейо Яворов" и на всички OMV бензиностанции в страната.

По време на концерта почитателите на рок музиката ще могат да чуят хитовете на Deep Purple, които актуалният състав на групата не изпълнява от десетилетия на живо.

Концертът ще премине ретроспективно с песни от албумите Stormbringer, Burn, Come Taste the Band, In Rock и вечните класики на групата, преминавайки през всички етапи от дългогодишната им кариера. Ще бъдат представени и композиции от по-късните години, заедно с изпълнения от Whitesnake, както и от последния албум на Purpendicular.

Иън Пейс е един от малкото концертиращи класици в рок музиката, като едновременно с този статут остава на познатото ни супер ниво. Поставян в неизменната петица на най-добрите и иновативни рок барабанисти за всички времена от редица престижни музикални издания, критици и многомилионни фенове, Пейс ще демонстрира класата си и уникалния си стил "Суинг-Рок", правещ го абсолютно неподражаем. Артистът е заслужил признанието на поколения световноизвестни рокмузиканти, които го посочват за вдъхновител и основен еталон в рок ритмиката.

Концертът ще се проведе в зала „Скаптопара“ в Благоевград на 30.09.2023 г. от 19.00 часа. Вратите за събитието ще бъдат отворени в 18.00 часа.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Благоевград и „Арт стейдж енд фест“.