

Ремонтът на моста при бившите хали в Благоевград - почти завършен

25 юни 2019 10:33 9 коментара 7119 прочита







Мостът при бившите хали в Благоевград е почти готов, видя репортер на Struma.com. Към момента текат довършителни работи по него. Съоръжението бе в изключително амортизирано състояние, което наложи и неговия ремонт. Премахнат е увредения слой. На негово място е положен грунд, циментова замазка. Поставени са и бетонови павета, тип „Бахатон“, което прави мостът безопасно място за преминаване, тъй като този тип настилка не е хлъзгава. Предстои Община Благоевград да подмени и рампите от двете страни на моста, за да бъде улеснен достъпът с детски колички, колела и др. Цвети Иванова Още от: Общество

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9 коментара

25 юни 2019 12:51 | Пумба -5 ( 9 гласа) Оценка:гласа)

Къде са миризливите комунисти, наети за 15 лв и чифт плетени обувки да драскат?????



25 юни 2019 13:07 | Мистър Бицепс 2 ( 6 гласа) Оценка:гласа)

Така надраскано в парцала Струма, че човек който незнае, кога е направен този мост ще си помисли, че е построен днес?



25 юни 2019 13:10 | Иво 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

До по горния-марш за блудкаво кафе от партера на общината и мазна баничка от Бакалов, чесънчо.



25 юни 2019 13:11 | Струмско 3 ( 7 гласа) Оценка:гласа)

Комунистите това, което построиха вие гербери не може даже да боядисате :)



25 юни 2019 13:34 | До Мистър Бицепс 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Чукча писател, а не читател.

Явно и ти си чукча. Четѝ бе човек, то си го пише ясно- РЕМОНТ.



25 юни 2019 13:39 | Чичо Данчо 0 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Чесънчо, няма ли работа в тая община?



25 юни 2019 13:40 | Щерьо 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Бай ганьо - келепир има в тая работа.



25 юни 2019 15:25 | До Пумба 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Много си нервен, май е свършило евтиното кафе на партера в общината. Хайде марш да щракаш на компютъра и си седни на плюшения стол.... средношколец



25 юни 2019 15:28 | КРУМ 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

ДО, ПУМБА, ТИ КАКВО РАЗБИРАШ ОТ КОМУНИЗЪМ БЕ ДУХЛЬО КУПИ СИ ПОВЕЧЕ ВЕЗЕЛИН И ЧАКАЙ НАВЕДЕН ГЕРБЕРСКА ПОФЛОГО







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