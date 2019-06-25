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Ремонтът на моста при бившите хали в Благоевград - почти завършен


25 юни 2019 10:33  9 коментара   7119 прочита



Мостът при бившите хали в Благоевград е почти готов, видя репортер на Struma.com. Към момента текат довършителни работи по него. Съоръжението бе в изключително амортизирано състояние, което наложи и неговия ремонт. Премахнат е увредения слой. На негово място е положен грунд, циментова замазка. Поставени са и бетонови павета, тип „Бахатон“, което прави мостът безопасно място за преминаване, тъй като този тип настилка не е хлъзгава.

Предстои Община Благоевград да подмени и рампите от двете страни на моста, за да бъде улеснен достъпът с детски колички, колела и др.

 

Цвети Иванова

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9 коментара

25 юни 2019 12:51 | Пумба
Оценка:
-5
 (
9
 гласа)

Къде са миризливите комунисти, наети за 15 лв и чифт плетени обувки да драскат?????


25 юни 2019 13:07 | Мистър Бицепс
Оценка:
2
 (
6
 гласа)

Така надраскано в парцала Струма, че човек който незнае, кога е направен този мост ще си помисли, че е построен днес?


25 юни 2019 13:10 | Иво
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

До по горния-марш за блудкаво кафе от партера на общината и мазна баничка от Бакалов, чесънчо.


25 юни 2019 13:11 | Струмско
Оценка:
3
 (
7
 гласа)

Комунистите това, което построиха вие гербери не може даже да боядисате :)


25 юни 2019 13:34 | До Мистър Бицепс
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Чукча писател, а не читател.
Явно и ти си чукча. Четѝ бе човек, то си го пише ясно- РЕМОНТ.


25 юни 2019 13:39 | Чичо Данчо
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Чесънчо, няма ли работа в тая община?


25 юни 2019 13:40 | Щерьо
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Бай ганьо - келепир има в тая работа.


25 юни 2019 15:25 | До Пумба
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Много си нервен, май е свършило евтиното кафе на партера в общината. Хайде марш да щракаш на компютъра и си седни на плюшения стол.... средношколец


25 юни 2019 15:28 | КРУМ
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

ДО, ПУМБА, ТИ КАКВО РАЗБИРАШ ОТ КОМУНИЗЪМ БЕ ДУХЛЬО КУПИ СИ ПОВЕЧЕ ВЕЗЕЛИН И ЧАКАЙ НАВЕДЕН ГЕРБЕРСКА ПОФЛОГО




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