Мостът при бившите хали в Благоевград е почти готов, видя репортер на Struma.com. Към момента текат довършителни работи по него. Съоръжението бе в изключително амортизирано състояние, което наложи и неговия ремонт. Премахнат е увредения слой. На негово място е положен грунд, циментова замазка. Поставени са и бетонови павета, тип „Бахатон“, което прави мостът безопасно място за преминаване, тъй като този тип настилка не е хлъзгава.
Предстои Община Благоевград да подмени и рампите от двете страни на моста, за да бъде улеснен достъпът с детски колички, колела и др.
Цвети Иванова