Мika и Rag’n’Bone Man пристигат в България със своите първи концерти у нас в първия ден на фестивала за съвременна музика Франкофоли, който ще се проведе на 19 и 20 юни.През февруари ще бъдат обявени и останалите участници в тазгодишното музикално събитие, съобщи Христина Борисова, директор на фестивала у нас.

Една от изненадите на Франкофоли тази година е новото място на провеждането му. След 5 супер успешни издания в Благоевград, от 2020 за първи път огромната сцена на летния фестивал ще бъде построена в София с любезната подкрепа на Столична Община. До момента, в българските издания на френския фестивал Франкофоли се включиха едни от най-популярните по света френски и международни артисти, сред които ZAZ, Нувел Ваг, Джипси кингс, Патрисия Каас, DJ Боб Синклер, Имани, LP, Кенджи Жирак, Метр Гимс и др. , а миналага година, със съдействието на Българския културен институт в Париж, Котарашки бяха първите български музиканти, селекционирани в програмата на Франкофоли в Ла Рашел, Франция.,пише Трибюн Mika е роден е в Бейрут, Ливан през 1983, но скоро след това, поради изострената политическа ситуация там, семейството се мести в Париж когато той е още бебе. Остават там следващите 8 години, преди да се заселят в Лондон през 1992.

В началото Mika има затруднения в училище, дължащи се на дислексия, поради което често остава в къщи. Майка му решава да наеме учителка по пиано и солфеж и точно тя успява отприщи таланта на момчето. Влечението му по операта отключва собствените му нетипични вокални заложби и няколко години по-късно влиза в Кралския музикален колеж. Но младият артист мечтае за поп кариера на голямата британска сцена.

Професионалното му начало е трудно, опитва в различни музикални студия, които обаче, объркани от неговия необичаен стил, отказват да му дадат шанс. Тласък му дава запознанството му с инженера по звук на Bee Gees. Така, през 2006, записва първия си сингъл Relax,Take It Easy, а след това албумът Life in Cartoon Motion през 2007, който бързо става популярен в цяла Европа, номер едно в Англия, Белгия и Швейцария, оглавява продажбите на албуми във Франция същата година и достига 5 милиона продадени кория в цял свят.

Следват няколко години на бърза и шеметна кариера и турнета в САЩ, Канада и цяла Европа. Появата на втория му албум The Boy Who Knew Too Much /2009/, а след това и на третия - The Origin of Love , / 2012/, правят Mika световна звезда. Често го сравняват с Фреди Меркюри, не само заради приликата в тембъра, но и заради екстравагантния му вид и начин на живот на сцената и в живота. Спекулащиите около личния живот на певеца са честа тема в медиите до 2012 година, когато Mika разкрива своята хомосексуалност пред американското списание Instinct . Последният му албум излиза през есента на миналата година и носи заглавиято My Name Is Michael Holbrook /Казвам се Майкъл Холбрук/ - неговото истинско име.

Едновременно изключително интимен, инспириран от личната му семейна история албум, но и мелодичен, танцувален, експлозивен като самия него. Концертът на Mika на Франкофоли и част от европейското турне на певеца, което до лятото има планирани участия в Италия, Холандия, Франция, Австралия, Нова Зенландия, САЩ и Канада, а на 19 юни – и в България. Другата световна знаменитост, която ще се качи на сцената на Франкофоли на 19 юни, е британецът Rag’n’Bone Man - една от големите сензации на световната музикална сцена през последните години. Истинското му име е Рори Греъм, но за милиони фенове по света е известен под артистичния си псевдоним Rag’n’Bone Man.

Роден е в малко градче край Брайтън в музикално семейство на китарист и певица. Започва да се занимава с музика още на 15 като рапър в родния си град Укфийлд. По-късно е част от ъндърграунд групата Rum Committee в Брайтън. На 19 опитва гласа си в блус музиката, като пее в местен пъб, издава и собствено EP, носещо името Blues Town.

През 2011 година започва да работи с британския хип-хоп лейбъл High Focus, участвайки в различни проекти. През 2014 той издава ново EP – Wolves, съдържащо девет парчета. През 2015 година идва ред и на EP-то Disfigured, с което Rag’n’Bone Man влиза в плей листите BBC Radio 1 и е първата му заявка за световна популярност. Следва бърза и успешна кариера, която го извежда до един от най-разпознаваемите артисти в поп музиката през 2016. Началото е поставено с договор с голямата звукозаписвателна компания Columbia Records.

Бързо след това излиза дебютният му сингъл Human, който достига до №1 в чартовете на няколко държави – Швейцария, Белгия, Австрия и Германия и парчето прави британския изпълнител популярен по цял свят. В същата година се появява и първият му студиен албум, също носещ името Human. Популярността на младия екстравагантен британец на световната сцена расте, той става любимец на публиката и бързо се изстреля към върховете на музикалните класации, а клипът на Human събра милиони гледания в социалните мрежи и YouTube.

През 2017 и 2018 става носител на няколко награди BRIT, номиниран е и за NRJ Music Awards и MTV Europe Awards. Мika и Rag’n’Bone Man ще излязат за първи път на българска сцена в рамките на фестивала Франкофоли на 19 юни т.г.