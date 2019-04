От другата страна на операция "Респект"!! Едно дете останало сираче на 4 години! Синът на Чората, Р. Димитров със снимка пред ковчега: Това е баща ми! Кои са те да решават кой да умре и кой да живее?!

Благоевградчани стягат протест в защита на 5-имата полицаи, синът на загиналия Ангел със силни думи взриви мрежата..

"Не смесвайте полицейската институция с бащиния! Там има правила - задържаш и имаш задължението да го опазиш жив, не да го убиваш!!! Ако е виновен ще отговаря пред съда. Не те да решават кой да живее и кой да умира. Защото, ако вървяхме по техните стъпки петимата отдавна щяха да са на ония свят!!! 14 години имаха шанс да кажат какво се е случило, а не да мълчат и в съда да повтарят “Ама ние сме невинни”. Ами кой го уби!? ИЗВЪНЗЕМНИТЕ ЛИ БЯХА!?... ГОСПОД ЗАБАВЯ, НО НЕ ЗАБРАВЯ!!!, това написа на страницата си във Фейсбук Райчо Димитров, синът на загиналия по време на арест, в операция "Респект" през 2005 година, Ангел Димитров, Чората. За смъртта му 5-имата благоевградски полицаи М. Писов, Б. Механийски, Я. Граховски, Г. Калинков и Иво Иванов, получиха по 7 години лишаване от свобода от ВКС миналата седмица. Присъдата, която не подлежи на обжалване и ще бъде изтърпяна при строг режим, дойде шокиращо и предизвика широк обществен отзвук. Благоевградчани се надигнаха и се готвят за протест на 7 май, след празниците, за да изразят своята съпричастност към полицаите, които "Не са убийци". Осъдените полицаи вече са в затвора, семействата им са потресени, децата им разтърсени. И докато всички ние бяхме в шок от внезапния обрат на продължило 14 години дело срещу полицаите, едно момче, което предстои да бъде абитуриент след броени дни, написа силни думи. Синът на Ангел Димитров-Чората изрече неговата и на близките му истина, които до сега мълчаха, без да коментират присъдата на полицаите. Райчо сложи в профила си последната снимка на баща си, в ковчега, където се виждат видими следи по лицето му. Още тогава във фаталната нощ на смъртта му, видът на Ангел Чората шокира, но експерти заявиха, че кървавите следи по лицето му са от падането на асфалта, докато му поставяли белезниците. Така, едва 4-годишният тогава Райчо, ще запомни баща си. Осиротял без време, днес той е прекрасен млад мъж, заклеймен като синът на Чората, "убит в операция Респект", операция, насочена срещу кримиконтингента и неговата "профилактика". И колкото и да е трудно, днес Райчо, отново възбужда тежките си детски спомени, помествайки ужасяващия кадър, който за семейството на Ангел е запечатал най-големият им кошмар - една разплакана майка се сбогува с нелепо загиналия си син. Наистина жестока гледка! Случилото се в злополучната операция "Респект" съсипа 6 благоевградски фамилии - 5 на полицаите и фамилията на загиналия Ангел Димитров - Чората. И всеки има своята мъка и своята истина. Призовахме за милост към живите.. Милост към майките и децата на полицаите, но и милост към майката на Чората и едно дете, загубило баща си, преди да успее го опознае. "Полицаите не са убийци!, такъв е слоганът на започналата кампания в защита на полицаите, осъдени за смъртта на Чората." Това/ в ковчега/ е баща ми! Кои са те да решават дали той да живее, или да умре,, защо не го изправихте пред съда! Жив????, това пък казва 18 -годишният Райчо Димитров... Всеки от засегнатите в този случай има своята истина и за всеки от тях тя е болезнена и страшна..., а фактите ужасни.. Една майка загуби сина си без време и още ридае над гроба му, а още 5 изпратиха децата си в затвора, за да си платят за нещо ужасно, случило се по време на изпълнение на служебния им дълг. Кой от полицаите, колко е виновен?! Това в този емблематичен случай не се изясни и остана неясно вече 14 години. 5-имата полицаи понесоха последствията - Солидарно! Съдът произнесе своята присъда! Семейството на Чората получи отчасти възмездие за тежката си загуба. Дали е справедливо?! Един Господ знае....! П. Петрова Още за: Р. Димитров син арест убийство Още от: Общество



Силни думи с тази статия... и правилни малко или много!

Хората често са като овце- изцепи се някой нещо и те се юрнат като слепи без да погледнат в дълбочина, без преглед на различните аспекти... а тук монетата определено има две страни!





Право е детето



А НЕКА КАЖАТ НА ДЕТЕТО, ЧЕ ТАТКО МУ ПРОДАВАШЕ НАРКОТИЦИ, И ВЪРШЕШЕ САМО НЕЗАКОННИ НЕЩА.



До петрич ТИ ДА НЕ СИ ПАЗАРУВАЛ ОТ НЕГО МНОГО СИ ЗАПОЗНАТ ПОЛИЦЕИСКА МИШКОИ СИМЕОН СИМЕОНОВ ПРОДАВА И ВЛАДО КЕФАЛО ПРОДАВА ДА ГИ УБИЕМ А ШИБАНА ПОЛИЦЕИСКА ЗГАН...



Нека кажем на детето същото че и те бяха на ясла при него . И кажете също със какво се занимава сичките те че много добре знаем какви им бяха делата и на тях а не само да обвиняваме .



Големи сте, struma. com



Попитайте, който и да е от готвещите се за протест, един дали е прочел решението на съда и да се е запознал с мотивите и доказателствата. Били невинни полицаите, ама как аджеба го установи, че е така, понеже е модерно като офци да се водим от другите ли? Като не искат солидарно да носят отговорност, да си бяха признали, кои двама полицаи пребиха Чората и да оневинят другите. Целият град знае кои са тези двама и изобщо не заблуждавайте, че някой ще протестира за чужди фалшиви каузи, след като се знае каква е истината.



A pisov mai imashe interes da umre ani. I posle stana lihvar mai a znae se koi lihvar mu lije kuro. Ima nevini ot tqh no zaradi Pisov sega i te go odevat i te go znaqt no malchat



който не е бил с калинката на заева поляна да не говори убиха си го без съмнение





бил съм по затвори в половин европа, да не мислте 4е са ме били? осъден пла6там си и си отивам .само в бг полицаят те малтретира и после те съдят .само не мога да разбера хора които не са в час и говорят .да ангел не го познавам не е светец но затова да го убием? тогава калинката купува гласове за герб значи не е светец да го убиеме?



До герб-НИКОЙ НЕ СПОРИ ЧЕ СА ГО УБИЛИ, НО ЧОРАТА СИ БЕШЕ БОКЛУК, ЗА ЗАТВОРА, НО ДЪРЖАВАТА НЕ ГИ ЗАТВАРЯ ТЕЗИ БОКЛУЦИ,



а ако трябва да решаваме не6тата така нямам проблем но силния винаги надделява тоест гербера .хора или сте луди или дебили виждате как ви мамят и вие сте спокойни.



еми да ебат това заслужавате



петрич аз за мъртвия или не казвам ништо или само хубаво .боклук за теб но истината е че нямат право да го убиват, не го познавам но познавам калинката и ниой не може да ми каже че не го е бил .той ненавижда целия свят



Да лежат убиха човека като куче варзан с белезници Калинката е пален боклук колко хора преби за ништо комплексар долен







