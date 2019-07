One Love Tour 2019 стартира в Банско

9 юли 2019 09:20 1 коментар 928 прочита







За трета поредна година звездите на България и Македония ще поднесат на своите почитатели няколко часов вечерен концерт и куп специални изненади през деня. Сутрешната програма е посветена на най-малките и ще ги зарадва с детски куклен театър. През целия ден най-желаната атракция ще бъде импровизираната „Арена на дуелите“ от "Фермата". Жителите и гостите на Банско ще имат възможност да премерят сили с част от участниците от "Фермата" и помежду си. Водени от идеята да възродят и запазят традициите по време на фестивала и тази година ще бъде изградена „Алея на занаятите“. Посетителите ще се запознаят от близо с характерните за региона местни традиции и ще се потопят в магията на древното, пъстро и живо наследство. Едни от най-известите изпълнители на България и Македония - Графа, Слаткаристика, Next Time, Михаела Филева и много други ще излязат на сцената доказвайки, че любовта обединява и вдъхновява. Очакваме Ви, на 20-ти юли в Банско, заедно да дадем старт на фестивала за 2019г. One Love Tour One Love Tour се организира от „Междинна станция“ и „Иноватива Груп“, със съдействието на Община Банско и „Юлен“ АД. Още за: почитатели програма жители Още от: Общество



Запомни За печат



1 коментар

9 юли 2019 12:16 | Милeна 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Як купон се получи миналата година, българите и македонците сме най- големите купонджии







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката