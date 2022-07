Община Разлог взе участие в заключителна среща по проект „Интернет на

нещата като инструмент на политиката за промяна в града“ IoTXchange във

Фундао, Португалия. Целта на събитието, обединило кмета на Общината

домакин- Пауло Фернандес, кмета на Невержи, президент на Агломерация

Невер (Франция) - Денис Турио, кмета на Община Йелгава (Латвия) - Мадарс

Ласманис и временно изпълняващия длъжността кмет на община Разлог -

Венцислав Гърменов, както и техните екипи, бе представяне на резултати

от местните работни групи, разработени планове за цифровизация и

развитие на „Интернет на нещата“.

Като партньор, Община Разлог презентира финална версия на разработения

интегриран план за действие, който предстои да бъде представен и пред

местната общност. Всички кметове подчертаха въздействието на проектните

идеи на територията на малките и средни градове, силната подкрепа и

ангажираност към бъдещото прилагане на предвидените в интегралните

планове действия, както и удовлетворението от работа в мрежата между

редица европейски градове.

По време на работното посещение участниците имаха възможност да се

запознаят с иновационната екосистема на община Фундао. Гостите посетиха

различни компании, занимаващи се с технологичните процеси на „Интернет

на нещата“ и внедряването им както в градска среда, така и в селското

стопанство, използвайки агро-технологични решения.

На място беше представена ферма за бадеми, където се използват интелигентни решения- наблюдение и прибиране на реколтата с помощта на специално разработен софтуер, включващ 20 различни почвени сензора, спестяващи до 20% вода.

За откриване на течове на вода, извършване на сканиране в различни

параметри, както и за определяне на необходимостта от борба с

вредителите по растенията фермата използва дронове. Цялата информация се

събира в базата данни в продължение на няколко години, след което се

анализира и с помощта на алгоритъм се определя коефициентът на растеж на

културата при различни условия.

Добивът от бадеми достига 5000 т/ха, като за биомаса се използва зелената част на бадемите и черупките. Партньорите посетиха и най-големия център за данни в Португалия. С приблизителен капацитет от 30 петабайта, Corvila се нарежда сред 10-те най-големи центрове за данни в света. Инфраструктурата му е в състояние

да инсталира повече от 50 000 сървъра, свързани към високоскоростна

оптична мрежа със симетрична скорост от 100 Gb/s. Освен това разполага с

24 IT- стаи на площ от 12 000 m². Центърът се захранва от 100%

възобновяеми енергийни източници и използва система за охлаждане от

дъждовна вода.

Проектът „Интернет на нещата като инструмент на политиката за промяна в

града“ (Internet of Things as a policy instrument for the city change, с

акроним „IoTXchange“) се реализира по програма за междурегионално

сътрудничество URBACT III.