Община Разлог беше домакин на транснационална среща по проект IoTXchange, в която взеха участие представители на Община Фундао (Португалия), Община Додони (Гърция), Агломерация Невер (Франция), Местна община Йелгава (Латвия), Община Онге (Швеция), Община Кежмарок (Словакия) и на финландския университет „Åbo Akademi“.

Срещата беше официално открита от инж. Венцислав Гърменов – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Разлог, който подчерта важността на проекта и голямата отговорност за повишаване на степента на дигиталнизацията на територията на общината.

Срещата се проведе в два последователни дни. През първия ден партньорите по проекта поставиха фокус върху Интегрираните планове за действие, основаващи се на решения предоставени от Интернет на нещата (Iinternet of Things), с които да се повиши качеството на живот в малките и средните градове от Европейския съюз. Планът на община Разлог се съсредоточава върху четири основни теми в сферата на Интернет на нещата: Образование, Публични услуги, Качество на живот, Туризъм и културно наследство.

Вторият ден от срещата беше посветен на обсъждане на административни, финансови и комуникационни въпроси по изпълнение на проекта. Домакините от Разлог не пропуснаха възможността да представят територията на общината, чрез посещения на място.

Изпълнението на проект „Internet of Things as a policy instrument for the city change“,

IoTXchange ще даде възможност за ускорено приемане на нови дигитални технологии, които да модернизират инфраструктурата и услугите на града. Проектът се финансира по програма за междурегионално сътрудничество URBACT III, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие.