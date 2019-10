Наближава Банско филм фест - 5 дни приключения, адреналин и пътешествия от дълбините до висините

31 октомври 2019







Банско Филм Фест`2019 – 20 - 24 ноември 2019 - 100 филма от 35 държави, 10 звезди на приключенията, 10 изложби, демонстрации, детска програма, специални акценти;

XIX-ият Международен фестивал на планинарското и екстремно кино или Банско Филм Фест ще се проведе в Банско от 20 до 24 ноември 2019 г. с вход свободен Най-мащабният филмов фестивал за планини, outdoor активности и приключения в България предлага на публиката едно уникално изживяване в неповторим формат - катерене, алпинизъм, ски, парапланеризъм, екстремно колоездене, каяк, гмуркане, сърф, култура на планинарските народи и др. Събитието ще срещне публиката с най-добрите и актуални приключенци и ектремни личности в света и събира световния елит на outdoor активностите. Програмата на фестивала включва 15 мотивационни презентации и workshop-ве от чуждестранни и български гости; Президент на Международното Жури е екстремната режисьорка, алпинистка и пътешественичка Елиза Кубарска от Полша. Тя е носител на най-престижните филмови награди на европейски и световни фестивали, специалистка в заснемането на продукции в екстремни условия от Африка до Хималаите. Премиера за България ще бъде и филма й “Walking Under Water” за морските номади в Борнео. ЗВЕЗДИТЕ НА БАНСКОФИЛМФЕСТ - Кшищоф Виелицки (Полша) - легендарният полски алпинист е автор на първото зимно изкачване на Еверест и петият човек в света, изкачил всички осемхилядници, - Алекс Чикон (Испания) – един от най-добрите актуални алпинисти, специалист в зимните изкачвания на осемхилядници, негов проект е да стане първият човек, изкачил всички осемхилядници през зимата, - Алесандро Гоня (Италия) – един от най-големите италиански алпинисти, автор на над 300 премиери в Алпите, през 70-те години участва в няколко емблематични експедиции в Хималаите, писател и автор на над 60 книги, - Ерве Бармас (Италия) – алпинист, преодолява соло през зимата четирите ръба на върх Матерхорн, катери в чист алпийски стил, свободно и без кислород; автор на множество премиерни изкачвания; - Патрис Франчеси (Франция) – мореплавател, пилот, философ и писател, печели най-важната награда във френската литература „Prix Goncourt“ за кратък разказ, първият човек, който прави околсветска обиколка с моторен делтапланер. Организира и участва в многобройни океански експедиции, ръководи няколко хуманитарни мисии в Сомалия, Босна, Папуа и Нова Гвинея и др. - Симон Гетл (Италия) – big-wall катерач, алпинист, носител на наградата „Алпинист на годината на Италия“ 2016г., автор на множество първи изкачвания, свръзка на Томас Хубер, - Анселм Бо (Франция) – пионер на екстремни ски във Франция, обучава планински водачи във Франция, Боливия и Непал, автор на няколко книги за екстремни ски и участник в екстремни филми, - Франк Васюр (Франция) – световно изявен пещерен водолаз, инструктор – треньор по гмуркане в пещери при – Международната агенция по техническо гмуркане (TDI), гмуркане с аквалаг със затворен цикъл, газови смески и гмуркане в мини, участник в проучвания в България, Испания, Словения, Северна Македония, Турция, Франция , Хърватска и др., фотограф, автор на филми, учебници, книги и над 400 публикации. - Матиас Хаунхолдер (Австрия) - член на Международното жури, екстремен скиор, продуцент на едни от на-добрите фрийрайд филми, носител на международни филмови награди. 10 фотографски изложби на тема планини и природа. Най-добрите филми от 2018 и 2019 година в конкурсната и ретроспективна програма. Ще бъдат показани близо 100 филма от 35 държави. Филмови акценти – премиера на филма „Manaslu” на австрийския режисьор Гералд Салмина с участието на легендарния алпинист Ханс Камерландер, прожекция на носителя на оскар за документален филм „Free Solo“ и още много филмови приключения, както и филмова панорама, посветена на Йежи Кукучка. Тази година специален фокус на фестивала е водата в панела „Destination: Water” - филмова програма, специален гост мореплавателя Патрис Франчеси (Франция), лекции и др. Срещи и презентации на алпиниста Николай Петков, Георги Георгиев – Черния, пещерняка Алексей Жалов и пътешественика Петър Ванев. Трейлъри на филми в програмата: - "Manaslu" - https://www.youtube.com/watch?v=XGXEmDAkxVQ - "The weght of Water" - https://www.youtube.com/watch?v=u4puo2sp4j4 - "This Muntain Life" - https://vimeo.com/241463863 - " Bayandalai - Lord of the Taiga" - https://vimeo.com/319485902 Семинари, работилници и лекции от “Планинарската академия” на Банскофилмфест – Survival панел, рубриката “Памет – незабравимите български пътешественици” и отбелязване на годишнини от важни събития в българския алпинизъм: 90 години организиран алпинизъм в България, 90 години организирано пещерно дело в България, 75 години от първото изкачване на Северната стена на Вихрен, 35 години от първата българска експедиция на Еверест, 55 години от първото изкачване от българи на Безенгийската стена, 30 години от българската експедиция на Анапурна, 30 години от гибелта на Йежи Кукуча, 65 години от първото изкачване на К2, 10 години от изкачването на Иван Кожухаров на Монблан; - БанскофилмфестBOOK представяне на книги; - БанскофилмфестKIDS – детска и младежка приключенска програма, която включва над 350 деца 1- 12 клас и предучилищна възраст. Вход свободен! Организатори: Сдружение "Международен фестивал на планинарския филм" Община Банско Партньори: Полски Институт в София Instytut Polski w Sofii , Австрийско посолство Austrian Embassy Sofia , Италиански институт в София ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - SOFIA , Институт Сервантес Instituto Cervantes Sofia . УНИКА България , Пиринско , Varrio Sport , Rapsody Travel & Events Bulgaria , Първа инвестиционна банка @Free Mountains Association Основен медиен партньор: Българска Национална Телевизия Медийни партньори: БНР, списание Explorer, издателство Вакон, списание 360, Дневник, climbingguidebg.bg Партньорски организации: Българско Пещерно Дружество Bulgarian Caving Society , Българско Пещерно Дружество клон Ракитово , Национална спортна академия, Сдружение "Николай Проев", Български Антарктически Съюз Програма: banskofilmfest.com Събитие във facebook: https://www.facebook.com/events/681246819034375/ Още за: Банско филм фест държави Още от: Общество



