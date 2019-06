Млад предприемач от Сандански ще участва на световния форум "Bridge for the Future" в Китай

Бившият треньор на волейболните клубове "Благоевград" и Академик Николай Алексиев е част от българска делегация от млади лидери и предприемачи и представители на институциите в лицето на заместник-министъра на младежта и спорта – Николай Павлов, която ще участва в световния форум “Bridge for the Future” във формата 16+1 в Китай. Делегацията се сформира от Асоциация за международно обществено развитие /АМОР/, които през последните няколко издания на форума успяха да изградят устойчиво партньорство с организаторите от Китай. Припомняме, че едно от изданията на форума бе проведено в България през 2018 г. именно по инициатива на АМОР. “През 2018-та година, Сдружение АМОР прие своите национална и международна стратегии с основни механизми за развитие на младежко предприемачество, обмен на млади лидери и международно сътрудничество. Основният механизъм на стратегиите, наречен “Академия Предприемач” вече успешно се прилага и работи на територията на България. В резултат на това, с нашите партньори от Китай – All-China Youth Federation, стартираме обменна програма под името “Bridge for the Future”, където предстои млади лидери и предприемачи, преминали наши обучения да посетят Китай. За нас е чест и удоволствие именно заместник-министърът на младежта и спорта да бъде ръководител на делегацията. Очакваме много успешно участие и положително развитие на преговорите ни за стартиране на обменната програма”, коментира председателят на АМОР – Вадим Рошманов по повод изпращането на делегацията. Той самият бе част от първите проведени форуми и успя да наложи участието на Асоциацията и представители от България като традиция. Още на вторият реализиран форум в Китай той подписа споразумение за сътрудничество, което към днешната дата се изпълнява с голям успех. Делегацията, която ще представя България в Китай на тазгодишния “Bridge for the Future” е сформирана от АМОР и заминава на 03. 07. 2019 година. Тя се състои от млади лидери и развиващи се предприемачи в различни сфери на обществения живот и бизнеса. Николай Алексиев е възпитаник на ЮЗУ Неофит Рилски, живее в Сандански, където успешно развива оранжериен бизнес. В продължение на няколко години от 2014 до 2018 година бе част от развитието на волейбола в Благоевград. Още за: Николай Алексиев лидери форум Китай Още от: Общество



