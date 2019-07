Млад предприемач от Сандански рекламира СПА дестинацията в далечен Китай

Бившият треньор на волейболните клубове "Благоевград" и Академик Николай Алексиев бе част от българска делегация от млади лидери и предприемачи и представители на институциите в лицето на заместник-министъра на младежта и спорта – Николай Павлов, която взе участва в световния форум “Bridge for the Future” във формата 16+1 в Китай. Делегацията се сформира от Асоциация за международно обществено развитие /АМОР/, които през последните няколко издания на форума успяха да изградят устойчиво партньорство с организаторите от Китай. Припомняме, че едно от изданията на форума бе проведено в България през 2018 г. именно по инициатива на АМОР. Николай Алексиев е възпитаник на ЮЗУ Неофит Рилски, живее в Сандански, където успешно развива оранжериен бизнес. В продължение на няколко години от 2014 до 2018 година бе част от развитието на волейбола в Благоевград. През първите няколко дни програмата включваше посещения на индустриални и бизнес зони, логистични центрове и паркове, второто по големина пристанище в света, което се намира в гр. Нингбо и други стратегически обекти за обмяната на информация и опит между младите предприемачи. Делегацията посети най-големия търговски център в света. Над 80 000 магазина представят продукти, които Китай внася и изнася. Посетиха вторият по големина, пристанищен порт в света, за превоз на товари “ Port of Ningbo-Zhoushan”. 97% от световните корпорации работят с тях, а останалите 3%, им дават стимул да се развиват и усъвършенстват. Ето какво сподели специално за struma. com Алексиев. "Ще пречупя отговорите през личен субективизъм, но истината е, че нивото беше изключително високо, дори и критично настроените представители на страните от по централната част на Европа в хода на форума усетиха това. Чувал бях от приятели за изключителното уважение към личността, но китайците са просто феноменални в това отношения. Реално България в лицето на организацията на моят приятел и партньор Вадим Рошманов бе единствената страна от всички 17, която вече има подписано споразумение за сътрудничество, включващо няколко области, в това число земеделие и туризъм. Има огромен интерес в областта на туризма, а в хода на разговорите мисля, че най-естественото нещо което можех да направя е да насоча вниманието към Сандански и да дам яснота за потенциала и възможностите, с който града ни разполага. Изключително внимание се обърна на една част от проектното ни предложение, което касае стратегически развитието на съществуващ туристически обект, с голям потенциал на територията на община Белица. В лицето на зам. - министъра на младежта и спорта Николай Павлов беше представена, част от стратегията за развитие на спорта. Най-интересното за мен бе, че отново намерих връзка с любимия ми волейбол. Тръгвайки към асансьора, докато чакам 5 мин, мисля че и тук имат технологични проблеми, но се отваря вратата и от вътре излизат една част от националния им отбор по-волейбол- жени, поглеждам ги и си казвам, няма отърване от тази игра. Мога да давам реални оценки на случващото се и за мен след всичко видяно обсъдено и подписано съм обнадежден, първо заради широкия периметър на действие, второ заради ясната позиция която Китай заема. Това със сигурност е началото на едно трайно сътрудничество, което ще доведе до високи и резултати в различни области"- завърши Николай Алексиев. Мл. Иванов Още за: Николай Алексиев делегация партньорство Още от: Общество



