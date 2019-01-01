Îáùîïðàêòèêóâàùèÿò ëåêàð îò Ðàçëîã ä-ð Àíèòà Êîöàêîâà, êîÿòî áå ãëîáåíà îò ÐÇÈ-Áëàãîåâãðàä ïî âðåìå íà ïèêà íà çàáîëåâàåìîñòòà îò ìîðáèëè â ðåãèîíà ïðåç ìàðò îáæàëâà ñàíêöèÿòà â Ðàéîíåí ñúä Ðàçëîã.
Ãëîáàòà íà ëåêàðêàòà áå íàëîæåíà îò èíñïåêòîðè, ïî âðåìå íà ïðîâåðêà âúâ âðúçêà ñ åïèäåìèîëîãè÷íîòî ïðîó÷âàíå. Òå óñòàíîâèëè, ÷å íà äåòå, ïàöèåíò íà ëåêàðêàòà íå å ïîñòàâåíà çàäúëæèòåëíàòà âàêñèíà ïðîòèâ ìîðáèëè, ïàðîòèò è ðóáåîëà. Èìóíèçàöèÿòà å òðÿáâàëî äà ñå íàïðàâè ïðåç ôåâðóàðè 2015 ãîäèíà, êîãàòî äåòåòî å áèëî íà 13 ìåñåöà.
Â ñúäà ä-ð Êîöàêîâà äîêàçà, ÷å âúâ âðåìåòî, êîãàòî å òðÿáâàëî äà áúäå èìóíèçèðàíî äåòåòî, òî íå å áèëî íåèí ïàöèåíò è ïðîïóñêà âñúùíîñò å íà íåèí êîëåãà. Îñâåí òîâà â ñúñòàâåíèÿ àêò ñëóæèòåëèòå íà ÐÇÈ äîïóñíàëè ãðåøêè, êîèòî ñà ñúùåñòâåíè. Íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå ñðåùó ìåäèöèíñêîòî ëèöå áå îòìåíåíî.
Ï. Ïåíåâà