Íîâèíèòå íà þãîçàïàäíà Áúëãàðèÿ
  
 Âòîðíèê, 13 ÀâãóñòÔîðóìÊëþêè
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Ëåêàðêà îò Ðàçëîã íåïðàâîìåðíî ãëîáåíà îò ÐÇÈ-Áëàãîåâãðàä


13 àâãóñò 2019 14:16   1953 ïðî÷èòà



Îáùîïðàêòèêóâàùèÿò ëåêàð îò Ðàçëîã ä-ð Àíèòà Êîöàêîâà, êîÿòî áå ãëîáåíà îò ÐÇÈ-Áëàãîåâãðàä ïî âðåìå íà ïèêà íà çàáîëåâàåìîñòòà îò ìîðáèëè â ðåãèîíà ïðåç ìàðò îáæàëâà ñàíêöèÿòà â Ðàéîíåí ñúä Ðàçëîã.

Ãëîáàòà íà ëåêàðêàòà áå íàëîæåíà îò èíñïåêòîðè, ïî âðåìå íà ïðîâåðêà âúâ âðúçêà ñ åïèäåìèîëîãè÷íîòî ïðîó÷âàíå. Òå óñòàíîâèëè, ÷å íà äåòå, ïàöèåíò íà ëåêàðêàòà íå å ïîñòàâåíà çàäúëæèòåëíàòà âàêñèíà ïðîòèâ ìîðáèëè, ïàðîòèò è ðóáåîëà. Èìóíèçàöèÿòà å òðÿáâàëî äà ñå íàïðàâè ïðåç ôåâðóàðè 2015 ãîäèíà, êîãàòî äåòåòî å áèëî íà 13 ìåñåöà.

Â ñúäà ä-ð Êîöàêîâà äîêàçà, ÷å âúâ âðåìåòî, êîãàòî å òðÿáâàëî äà áúäå èìóíèçèðàíî äåòåòî, òî íå å áèëî íåèí ïàöèåíò è ïðîïóñêà âñúùíîñò å íà íåèí êîëåãà. Îñâåí òîâà â ñúñòàâåíèÿ àêò ñëóæèòåëèòå íà ÐÇÈ äîïóñíàëè ãðåøêè, êîèòî ñà ñúùåñòâåíè. Íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå ñðåùó ìåäèöèíñêîòî ëèöå áå îòìåíåíî.

Ï. Ïåíåâà

Îùå çà: ëåêàð  ñàíêöèÿ  ñúä Îùå îò: Îáùåñòâî

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