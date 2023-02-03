38 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 2 481 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Един болен е починал, а 79 са излекувани.

В болници за лечение остават 242 пациенти. От тях 34-ма са в интензивни отделения.

През последните 24 часа са били поставени 81 ваксини.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 2; Бургас - 2; Варна - 7; Велико Търново - 1; Видин - 1; Враца - 0; Габрово - 0; Добрич - 0; Кърджали - 0; Кюстендил - 1; Ловеч - 2; Монтана - 0; Пазарджик - 0; Перник - 0; Плевен - 0; Пловдив - 1; Разград - 0; Русе - 0; Силистра - 3; Сливен - 2; Смолян - 0; София област - 2; София град - 7; Стара Загора - 2; Търговище - 0; Хасково - 0; Шумен - 3; Ямбол - 2 души.