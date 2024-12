Популярният български изпълнител Орлин Павлов, Камерна опера – Благоевград, солистите и хор към училище по изкуства „Престо“ подариха незабравими емоции на благоевградската публика по време на концерт-спектакъла „Коледа като на кино“.

Музикалното събитие, което обедини десетки ценители на изкуството, започна с „Joy to the World“ в изпълнение на оркестъра на Камерна опера, под диригентството на Георги Еленков.

Още в първите минути залата на Камерна опера бе изпълнена с празнично настроение в очакване на талантливите изпълнители в концерт-спектакъла.

Последваха въздействащи изпълнения на популярни коледни песни и класически произведения. Солистите на Камерна опера Борис Цанков, Венера Мелеки и Димитрина Кечеджиева впечатлиха публиката с Adeste Fideles, а емблематичната Ave Maria на Шуберт, в изпълнение на Димитрина Кечеджиева, накара публиката да притихне.

Кулминацията на вечерта бе появата на звездата на българската музика Орлин Павлов, който изпълни „A Cradle of Bethlehem“, а след това, заедно с хор „Престо“ пресъздаде празничния дух с „Коледен звън“ и „Сняг вали“.

Финалът бе белязан от емоционалното изпълнение на вечната песен „War is Over“, с която всички солисти и хор „Престо“ отправиха послание за доброта и мир.

В програмата бяха включени най-популярните коледни песни и музика от филмите „Сам вкъщи“ и „Леденото Кралство“.

Колаборацията между изпълнителите и програмата е по идея на режисьора Георги Динев.

Концерт-спектакълът се осъществи с участието на: Диригент: Георги Еленков, Режисьор: Георги Динев, Солисти на Камерна Опера: Венера Мелеки, Димитрина Кечеджиева, Борис Цанков

Солисти на Училище "Престо": Мария Тимова, Белослава Лазова, Люси Сивикова, Вяра Макариева

Солист на НХГ "Св. св. Кирил и Методий": Константина Димитрова

Оркестър на Камерна опера - Благоевград

Концертмайстор: Стоил Богданов

Хор на Училище по изкуства „Престо“ с вокален педагог -Милан Георгиев