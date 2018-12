амерна опера и джаз формаци€ "—офи€" с концерт ДјЅЅј ћјЌ»яУ в Ѕлагоевград

17 декември 2018







ќркестър на амерна опера - Ѕлагоевград и джаз формаци€ "—офи€" ще изнесат концерт с най-попул€рните песни на легендарната шведска поп група "јЅЅј". Ќачалото му ще бъде поставено в 18.30 часа на 19 декември в зала „яворов". ¬ репертоара са включени изпълнени€ като „Voulez-vous“, „Lay all your love on me“, “Mamma Mia“ , „SOS“, „Money, money, money“ и още златни хитове на „јЅЅј“. “ематично, в зала „явров“ ще прозвучи и неостар€ващата песен „Happy New Year“. ћузикалните произведени€ са адаптирани и аранжирани за камерен оркестър, рок-група и електрическа цигулка ƒиригент е —вилен —имеонов, ел. цигулка – –алица ѕеткова. ќще за: оркестър опера концерт ќще от: ќбщество



