Илко Стоянов: Ще реализирам триетажен паркинг, който ще обслужва три лечебни заведения

11 октомври 2023 19:07   20 коментара   2457 прочита


Още един от дългогодишните проблеми на Благоевград ще бъде разрешен. "Един от най-дълго нерешените проблеми на Благоевград, с който се заеха беше този за липсата на паркинг пред МБАЛ Пулс. Оказа се, че там няма нито един придвижен документ за осъществяването му. Радвам се, че към настоящия момент имаме влязла в сила заповед за изграждане на паркинг", каза независимият кандидат кмет на Благоевград Илко Стоянов.

"След като вече имаме нужните документи, мога спокойно да обещая, че в следващия ми мандат ще бъде реализиран триетажен паркинг,  който ще обслужва три лечебни заведения: МБАЛ Пулс, "МБАЛ- Благоевград" и ДКЦ (бившата поликлиника)", категоричен бе Стоянов. 


Още за: Благоевград   паркинг   Още от: Общество

Принтирай статия
20 коментара
11 Октомври 2023 19:14 | Мариус
Оценка:
3
 (
9
 гласа)

Ставаш за паша на охлюви!!!!!
Друго не можеш да реализираш!!!!


11 Октомври 2023 19:21 | блаже старо струмско
Оценка:
-3
 (
7
 гласа)

А ние ке си гласуваме за Танас Киряков Войводата за Кмет на Благоевград с бюлетина номер 60


11 Октомври 2023 19:28 | Пациент
Оценка:
7
 (
11
 гласа)

А защо досега не го направи или поне да си го започнал? И други неща обещаваше и нищо…


11 Октомври 2023 19:42 | Грамада
Оценка:
2
 (
6
 гласа)

Трачи Лажи


11 Октомври 2023 19:46 | нбх
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

къде са 2000-те евро заплата в града?


11 Октомври 2023 19:54 | Блг
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Нещастник лъжлив


11 Октомври 2023 19:58 | Крум
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Жалък смешник


11 Октомври 2023 20:00 | Еленово
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

боклук


11 Октомври 2023 20:02 | Наблюдател
Оценка:
-1
 (
3
 гласа)

С ДИРЕКТОРКАТА ФИЛИПОВА НА ДИРЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРА ЩЕ ГО НАРИСУВАТЕ? НО ПРОЧЕТЕТЕ ПЪРВО НАРЕДБА 7!
С ЦРЪКВАРА ДЮЛГЕРОВ И ОТБОРА ОТ УДОБНИТЕ НЕГРАМОТНИ ТЕХНИЦИ С КИЛИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯТ ВИ ОТДЕЛ ЩЕ ГО УЗАКОНИТЕ?
А КОЗАТА ПАРИЗОВА БЕЗ ПРЕДСТАВА ОТ ГЕОДЕЗИЯ ЩЕ ЗАВЕРИ ПРОТОКОЛА ЗА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО?
А КОЙ ЩЕ ГО ПОСТРОЙ??? ТОВА НЕ Е ТОАЛЕТНАТА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА!
ТУЙ МИ Е ВЪПРОСА ОЛИГОФРЕНЕ, ЧЕ РАСТЕР ЮГ ПРАВЯТ ПЪТ, А ДОСЕГА СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ КРЪПКИ ПО НАСТИЛКА ОКОЛО ПЕТРИЧ!


11 Октомври 2023 20:04 | Ххх
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

Миризлив Циганин


11 Октомври 2023 20:13 | Йън Джеймс РЪШ
Оценка:
-3
 (
5
 гласа)

УСПЕХ Кмете !!! ТИ МОЖЕШ и ЗНАЕШ КАК


11 Октомври 2023 20:19 | Мариус
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Да кмете знаеш как да пасеш охлюви


11 Октомври 2023 20:22 | Трът
Оценка:
1
 (
3
 гласа)

За две години Илко откри един кенеф / нужник в градската градина, но и той не работи, заключен е. Хората изпопикаха храстите и дърветата в Градската градина и борчетата изсъхнаха.


11 Октомври 2023 20:32 | ссвв
Оценка:
3
 (
3
 гласа)

градската е ОБЛАГОРОДЕНА идеално хората ходят на тоалетна в храстите


11 Октомври 2023 20:34 | 444
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

тоя циганин от кои ли не партии беше само да се нагласи но тоя път няма да му мине номера


11 Октомври 2023 20:36 | Благоевград днес ..
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

Цял град говори, че Илко Стоянов няма да е кмет.


11 Октомври 2023 20:38 | куче
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

тръчи лажи нищо не може да направи не му вярвайте


11 Октомври 2023 20:48 | ооо
Оценка:
0
 (
2
 гласа)

защо не оправи улиците защо не почисти коритото на реката защо не отвори работни места СМЕШНИК


11 Октомври 2023 20:49 | Ей Ш
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Ае Чао


11 Октомври 2023 20:57 | истината
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

лайнар




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Име
Коментар






Struma.com - Новините на югозападна България
РекламаКонтактиОбщи условияПоезия
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.