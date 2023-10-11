Още един от дългогодишните проблеми на Благоевград ще бъде разрешен. "Един от най-дълго нерешените проблеми на Благоевград, с който се заеха беше този за липсата на паркинг пред МБАЛ Пулс. Оказа се, че там няма нито един придвижен документ за осъществяването му. Радвам се, че към настоящия момент имаме влязла в сила заповед за изграждане на паркинг", каза независимият кандидат кмет на Благоевград Илко Стоянов.

"След като вече имаме нужните документи, мога спокойно да обещая, че в следващия ми мандат ще бъде реализиран триетажен паркинг, който ще обслужва три лечебни заведения: МБАЛ Пулс, "МБАЛ- Благоевград" и ДКЦ (бившата поликлиника)", категоричен бе Стоянов.