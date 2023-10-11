Илко Стоянов: Ще реализирам триетажен паркинг, който ще обслужва три лечебни заведения
11 октомври 2023 19:07 20 коментара 2457 прочита
Още един от дългогодишните проблеми на Благоевград ще бъде разрешен. "Един от най-дълго нерешените проблеми на Благоевград, с който се заеха беше този за липсата на паркинг пред МБАЛ Пулс. Оказа се, че там няма нито един придвижен документ за осъществяването му. Радвам се, че към настоящия момент имаме влязла в сила заповед за изграждане на паркинг", каза независимият кандидат кмет на Благоевград Илко Стоянов.
"След като вече имаме нужните документи, мога спокойно да обещая, че в следващия ми мандат ще бъде реализиран триетажен паркинг, който ще обслужва три лечебни заведения: МБАЛ Пулс, "МБАЛ- Благоевград" и ДКЦ (бившата поликлиника)", категоричен бе Стоянов.
Още за: Благоевград паркинг Още от: Общество
Друго не можеш да реализираш!!!!
С ЦРЪКВАРА ДЮЛГЕРОВ И ОТБОРА ОТ УДОБНИТЕ НЕГРАМОТНИ ТЕХНИЦИ С КИЛИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯТ ВИ ОТДЕЛ ЩЕ ГО УЗАКОНИТЕ?
А КОЗАТА ПАРИЗОВА БЕЗ ПРЕДСТАВА ОТ ГЕОДЕЗИЯ ЩЕ ЗАВЕРИ ПРОТОКОЛА ЗА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО?
А КОЙ ЩЕ ГО ПОСТРОЙ??? ТОВА НЕ Е ТОАЛЕТНАТА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА!
ТУЙ МИ Е ВЪПРОСА ОЛИГОФРЕНЕ, ЧЕ РАСТЕР ЮГ ПРАВЯТ ПЪТ, А ДОСЕГА СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ КРЪПКИ ПО НАСТИЛКА ОКОЛО ПЕТРИЧ!
Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.