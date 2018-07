Грандиозен финал на Miss & Mr Grand Sea World в Сандански. Големите победители - Miss Холандия и Mr България

С уникално шоу на красотата и уникалността на различните култури, завърши конкурсът Miss & Mr Grand Sea World, чийто домакин бе град Сандански. В конкурса, от неговото създаване до сега взимат участие около 800 участника от цял свят! Всички финалисти в Летния театър на Сандански, бяха оценявани от професионално жури от над 10 държави – Шотландия, Украйна, Австрия, Унгария, Бразилия, Полша, Португалия, Кюрасао, Холандия, Непал, Шри Ланка. Всички претенденти се представиха в три кръга – национален костюм, талант и вечерен тоалет. Бе излъчен победител във всяка категория, което предизвика истински емоции у всички участници. Ето и големите победители, които заслужено спечелиха престижните титли: В категория национален костюм победители станаха: Mr teen България, Miss teen Индия, Miss Индия, Mr Шри Ланка и Mrs България. В тази оспорвана категория всички зрители се насладиха на интересно и пъстроцветно дефиле на национални костюми с впечатляващи елементи от цял свят. В категория Miss little princess първо място спечели Индия, второ – Украйна, трето – България! В категория Miss Child победител стана Miss Бразилия с подгласничка Miss Унгария. В категория Mr little prince първо място грабна Mr България, а в категория Mr Child – Индия. В категория Mrs Grand Sea World първо място спечели България, второ – Украйна, а трето – Англия. В категория Miss teen победител стана Miss teen Унгария, второ място спечели Miss teen Холандия, а трето – Miss teen Португалия. Специалните награди и лице на MMSEA BG станаха MR България и Miss Холандия. Големите победители в конкурса в категория Mr станаха: I – MR България, II – MR Шри Ланка, III – MR Азърбейджан. Големите победители в конкурса в категория Miss Grand Sea world: I -Miss Холандия, II- Miss Русия, III -Miss Япония. Освен много красота и елегантност, публиката в Летен театър – град Сандански се насладиха на изпълненията на невероятните танцьори от Masters of the dance и народната певица Янка Рупкина и Танцов ансамбъл „Никола Вапцаров“ при НЧ „Отец Паисий – 1919“, град Сандански. Още за: шоу култури конкурс Още от: Общество



