Ръководството на Югозападна болница, обслужваща Петрич и Сандански, а също и населените места в двете общини, утвърдиха график за месец август. Пациентите се пренасочват на ротационен принцип.

Без прекъсване ще работят единствено Отделенията по образна диагностика, Микробиологичните лаборатории, Хемодиализите.

За филиала в Сандански ще приемат без прекъсване Приемен блок за насочване на пациентите, Клинична лаборатория, Кардиологично отделение и Вътрешно отделение.

От 1 август до 15 август в Сандански ще работят Хирургично отделение, Ортопедо-травматологично отделение, Очно отделение и Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение. До 16 август: Детско отделение, Неврологично отделение, Родилно отделение и Неонатологично отделение.

В Петрич ще работят от 16 август до 31 август: Приемен блок за насочване на пациентите, Вътрешно отделение, Хирургично отделение, Ортопедо-травматологично отделение, Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение и Клинична лаборатория. От 17 август до 31 август в петричката болница са отворени Неврологично отделение, Детско отделение, Инфекциозно отделение, Родилно отделение и Неонатологично отделение.