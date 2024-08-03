Готов е графикът в Югозападна болница за пациенти от Петрич и Сандански

03 август 2024 15:16   1 коментар   1096 прочита


Ръководството на Югозападна болница, обслужваща Петрич и Сандански, а също и населените места в двете общини, утвърдиха график за месец август. Пациентите се пренасочват на ротационен принцип.

Без прекъсване ще работят единствено Отделенията по образна диагностика, Микробиологичните лаборатории, Хемодиализите.

За филиала в Сандански ще приемат без прекъсване Приемен блок за насочване на пациентите, Клинична лаборатория, Кардиологично отделение и Вътрешно отделение.

От 1 август до 15 август  в Сандански ще работят Хирургично отделение, Ортопедо-травматологично отделение, Очно отделение и Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение. До 16 август: Детско отделение, Неврологично отделение, Родилно отделение и Неонатологично отделение.

В Петрич ще работят от 16 август до 31 август: Приемен блок за насочване на пациентите, Вътрешно отделение, Хирургично отделение, Ортопедо-травматологично отделение, Отделение по анестезиолозия и интензивно лечение и Клинична лаборатория. От 17 август до 31 август в петричката болница са отворени Неврологично отделение, Детско отделение, Инфекциозно отделение, Родилно отделение и Неонатологично отделение.


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1 коментар
03 Август 2024 15:56 | ?!
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ПО-ГОЛЯМА ГЛУПОСТ ОТ ТОВА РАЗМОТАВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ МОЖА ДА ИЗМИСЛИ САМО ПРАЗНАТА КРАТУНА НА ТОНЕВ, МЕД . УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА В САНДАНСКИ. ОБЕДИНЕНИЕТО ДОНЕСЕ ПОЛЗИ САМО ЗА НЕГО, ЛЕКАРИТЕ ПЕЧАЛБАРИ И НЯКОИ ОБЩИНАРИ.




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