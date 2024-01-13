Ето кой и кога ще дефилира на ХХ Фестивал "Симитлия - Древната земя на кукерите" 2024
Ясно е кой кога ще дефилира на Юбилейното издание на Фестивала “Симитлия - Древната земя на кукерите” 2024
График: 13.01.2024г. /събота/. Начало: 10:00 часа.
1. Старата група „Квартал 37“, Петрич;
2. Квартал „Дълбошница“, Петрич;
3. КГ „Вийоново блато“ – гр. Банско;
4. Кукерска група - с. Бачево;
5. Станчинарска група от кв. „Поляните“, гр. Петрич;
6. Кукерска група „Джамал“, село Габра, Елин Пелин;
7. Кукерска група при НЧ „Васил Левски – 1928”, с. Климент, общ, Карлово;
8. „Група за народни обичаи“ и „Кукерска група“ - с. Горна Василица, община Костенец;
9. Сурвакарска група - село Вискяр, Перник;
10. КГ „Бабугери“ – село Коларово, Петрич;
11. Кукерски състав при НЧ „Васил Левски – 1927” - кв. Сушица, гр. Карлово;
12. Кукерски клуб „Златните кукери“ към НЧ „Труд и постоянство - 1901“, село Челопеч;
13. Станчинарска група „Яворница“, Петрич;
14. Старци НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1906“ – с. Васил Левски, Карлово;
15. Маскарадна група Кукери, с. Калчево;
16. „Джамалари”, НЧ „Пробуда – 1928” – с. Жабокрът, общ. Кюстендил;
17. Кв. Поляните, гр. Петрич;
18. „Старчешка булка“ – с. Тъжа, Павел баня;
19. Старци „Сахране“, с. Горно и Долно Сахране, Карлово;
20. Сдружение „Турийски кукери”, с. Турия, Павел баня;
21. Кукерска група „Белодрешковци“, с. Каравелово, Карлово;
22. Сдружение „Тунджа“ при НЧ „Кирил и Методий – 1896г.“ – с. Александрово, Павел баня;
23. Кукери НЧ „Просвета 1928“ – с. Чарган, Тунджа;
24. КК и възрожденска група с черешов топ при НЧ „Обнова-1896“ – с. Габарево, Павел баня;
25. Кукерска група при НЧ „Светлина – 1904“, с. Дунавци, Казанлък;
26. Кукерски състав - гр. Павел баня;
27. Кукерска група при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Столетово, Карлово.
График: 14.01.2024г. /неделя/. Начало: 10:00 часа.
1. Сурвакарска група „Кракра“, Перник;
2. Кукерска група село Беласица, Петрич;
3. Кукерска група „Веселяци“, Петрич;
4. КГ Деведжии, с. Лесново, Елин Пелин;
5. КГ „Дервиши Варвара“ при НЧ „Селска пробуда 1927“ – с. Варвара;
6. Сурвакарска група при кв. Струмско, гр. Благоевград;
7. Кукерска група с. Полето;
8. КГ Трети квартал Благоевград;
9. Симитли, I квартал, 1-ва група;
10. Втори квартал, трета група – гр. Симитли;
11. Кукерска група с. Полена;
12. Кукерска група кв.Ораново;
13. Първа група „Нова махала“ гр. Симитли;
14. Кукерска група с. Брежани;
15. Кв. Дрънкалица;
16. Кукерска група с. Крупник;
17. Кукерска група с. Черниче;
18. Кукерска група Пич махала.
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