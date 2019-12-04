Новините на югозападна България
Ужасяващо! Лицето на красива моделка бе изпепелено от етерично пачулиево масло (СНИМКИ 18+)  
 Сряда, 04 ДекемвриФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Два "Опел"-а се сблъскаха на кръгово кръстовище в Благоевград


4 декември 2019 11:06  3 коментара   1358 прочита

Снимка: илюстративна
Снимка: илюстративна


Снимка: илюстративна

Вчера, около 20:10 часа в Благоевград стана ПТП, при което лек автомобил „Опел“ с 42-годишен водач от Симитли, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, навлиза в кръгово кръстовище, образувано от бул.“Васил Левски“ и бул.“Димитър Солунски“ и блъска странично лек автомобил „Опел Вектра“ с 26-годишен водач от село Ново Делчево.

Извършен е медицински преглед на 26-годишна пътничка в лекия автомобил „Опел Вектра“, като не са констатирани наранявания. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите на автомобилите са отрицателни.

Г. Георгиев

Още за: кръстовище  ПТП  Благоевград Още от: Общество

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат


3 коментара

4 декември 2019 11:23 | Плажо баражо
Оценка:
2
 (
2
 гласа)

Селшс... стойте си на село, че тук ви е трудно да шофирате


4 декември 2019 11:26 | Хаха
Оценка:
1
 (
1
 гласа)

Всички селяни са в града. На всички постове са се нагнездили селяни от Каспичан и наемат само техни си селски бекове


4 декември 2019 11:42 | !!!!
Оценка:
2
 (
4
 гласа)

Да върнат светофарите! Кръговото е за дисциплинирани хора.




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Кирилизация
<- ползвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ако нямате кирилица

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 6979
 5506
 2541
 2223
 1586
 1512
 1495
 1355
 1327
 1183
 18
 6
 5
 3
 3
 2
 2
 1
 1
 1
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.