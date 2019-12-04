

Два "Опел"-а се сблъскаха на кръгово кръстовище в Благоевград

4 декември 2019 11:06 3 коментара 1358 прочита



Снимка: илюстративна



Снимка: илюстративна Снимка: илюстративна Вчера, около 20:10 часа в Благоевград стана ПТП, при което лек автомобил „Опел“ с 42-годишен водач от Симитли, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, навлиза в кръгово кръстовище, образувано от бул.“Васил Левски“ и бул.“Димитър Солунски“ и блъска странично лек автомобил „Опел Вектра“ с 26-годишен водач от село Ново Делчево. Извършен е медицински преглед на 26-годишна пътничка в лекия автомобил „Опел Вектра“, като не са констатирани наранявания. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите на автомобилите са отрицателни. Г. Георгиев Още за: кръстовище ПТП Благоевград Още от: Общество



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3 коментара

4 декември 2019 11:23 | Плажо баражо 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Селшс... стойте си на село, че тук ви е трудно да шофирате



4 декември 2019 11:26 | Хаха 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Всички селяни са в града. На всички постове са се нагнездили селяни от Каспичан и наемат само техни си селски бекове



4 декември 2019 11:42 | !!!! 2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Да върнат светофарите! Кръговото е за дисциплинирани хора.







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