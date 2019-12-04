Вчера, около 20:10 часа в Благоевград стана ПТП, при което лек автомобил „Опел“ с 42-годишен водач от Симитли, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, навлиза в кръгово кръстовище, образувано от бул.“Васил Левски“ и бул.“Димитър Солунски“ и блъска странично лек автомобил „Опел Вектра“ с 26-годишен водач от село Ново Делчево.
Извършен е медицински преглед на 26-годишна пътничка в лекия автомобил „Опел Вектра“, като не са констатирани наранявания. Пробите за наличие на алкохол в издишания въздух на водачите на автомобилите са отрицателни.
Г. Георгиев