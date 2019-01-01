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Äðàìà â Áëàãîåâãðàä! Èç÷åçíàõà îùå äâà ÷åðíè ëåáåäà îò ïàðê „Áà÷èíîâî“


3 äåêåìâðè 2019 11:15  1 êîìåíòàð   1376 ïðî÷èòà



Åçåðîòî â áëàãîåâãðàäñêèÿ ïàðê „Áà÷èíîâî“ îñèðîòÿ. Ðàíî òàçè ñóòðèí ñà èç÷åçíàëè îùå 2 ÷åðíè ëåáåäà, ñúîáùè çà Struma.com óïðàâèòåëÿò íà ôèðìà „Áèîñòðîé“ Âàñèë Áà÷åâ.

„×ðåç âàñ, èñêàì äà àïåëèðàì êúì ãðàæäàíèòå äà ïîäàâàò ñèãíàëè, àêî âèäÿò ÷åðíèòå ëåáåäè. Òå èç÷åçíàõà òàçè ñóòðèí, åêèïè ãè òúðñÿò. ×åðíèòå ëåáåäè, çà ðàçëèêà îò áåëèòå, ñà ìíîãî ñâîåâîëíè è ñè ïîçâîëÿâàò äà ñå îòäàëå÷àâàò è äà íàïóñêàò åçåðîòî. Äàíî ãè íàìåðèì è äà ñà æèâè“, äîïúëíè Âàñèë Áà÷åâ. Òîé êàçà îùå, ÷å â ìîìåíòà å îñòàíàë ñàìî åäèí ÷åðåí ëåáåä, ñëåä êàòî â÷åðà, â ðàéîíà íà ïàðêà, áå îòêðèòà ìúðòâà åäíà îò êðàñèâèòå ïòèöè.

„Ãëåäàõìå êàìåðèòå â ðàéîíà. Íÿìàøå íåùî ïîäîçðèòåëíî. Íàé- âåðîÿòíî ëåáåäúò å ðàçêúñàí îò äèâî æèâîòíî. Êàêòî êàçàõ, çà ðàçëèêà îò áåëèòå ëåáåäè, êîèòî íå íàïóñêàò åçåðîòî, ÷åðíèòå çàïî÷íàõà äà ðàçøèðÿâàò ïåðèìåòúðà ñè íà äâèæåíèå“, îáÿñíè óïðàâèòåëÿò íà „Áèîñòðîé“ Âàñèë Áà÷åâ.

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3 äåêåìâðè 2019 11:30 | ×è÷î
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