Близнаци зарадваха 24 годишна майка от белишкото село Дагоново вчера. Малките красавци, момче и момиче, са изплакали в родилно отделение на МБАЛ Благоевград и днес вече са в ръцете на опитните неонатолози ,които отчитат бум на ражданията в последните два месеца. "Добрата новина е, че с всеки изминал ден имаме все повече и повече здрави бебета ,идват майки от целия регион, в понеделник отделението бе препълнено, при капацитет 18 деца имахме 20. Всеки ден изписваме много деца и ги предаваме здрави и жизнени в ръцете на щастливите им родители, каза за Struma.com началникът на неонатология д-р Калпазанова. В болницата в Благоевград идват майки от целия регион, най-вече от Петрич и Сандански, където отделенията работят на ротационен принцип, 15 дни работи отделението в Сандански, 15 дни в Петрич и объркани родилките предпочитат директно да дойдат и да родят в областния град. И в момента пред родилна зала на отделението на МБАЛ чакат майки, които всеки момент ще дарят нов живот, а да съобщаваме новини за това е истинско удоволствие. Честитим радостта на всички семейства, сдобили се с рожби, а на екипите на Родилно и Неонатология на вестителите на новия живот, здрави и сили в хуманната им професия. П. Георгиева Още от: Общество

