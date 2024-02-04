Боксовият турнир в Гоце Делчев- истински спортен празник

04 февруари 2024 20:37   760 прочита


Град Гоце Делчев беше домакин на първия за годината боксов турнир. 
В него участваха следните отбори: 
Боксов клуб,, B-FIT” Гоце Делчев с треньор Димитър Бъчваров 
Град София 
Боксов клуб,, КИКО’’ с треньор Кирил Бонев 
БАББ с треньор БОБИ БОЯДЖИЕВ 
,,Бокс за всички’’ с треньор Ангел Тодоров 
Град БЛАГОЕВГРАД 
Боксов клуб,, ПИРИН” с треньори Георги и Андон Шавулеви 
Боксов клуб,, МАКЕДОНИЯ” с треньор Кирил Масларски 
Боксов Клуб,, ТАЙСЪН” треньори Николай и Румен Чавдарови 
Боксов клуб,, РОТУНДА” с треньор Мартин Йорданов 
Боксов клуб,, САМОКОВ” с треньор Веско Райчев 
Боксов клуб,, МИНЬОР ПЕРНИК” с треньор ЕМИЛ РАЙКОВ 
,,БЕЛАСИЦА” ПЕТРИЧ с треньор Деян Жганев 
Боксов клуб,, ОГРАЖДЕН” ПЪРВОМАЙ 
с треньор Кирил Гюджеклиев 
Проведеният турнир „Гоце Делчев“  премина при изключително добра организация, създадена от Димитър Бъчваров и спортен център B-FIT, с подкрепата на Община Гоце Делчев. От своя страна, Боксов клуб ПИРИН, БФБокс, и Община Благоевград също дадоха своя скромен принос за осъществяването на този спортен празник. 
На турнира сред официалните гости бяха кмета на града Владимир Москов, депутати от града, и отец Андон Шавулев – президент и старши треньор на Боксов Клуб ПИРИН. Това без съмнение допринесе за по-широкият обществен отзвук и популяризация на бокса. 
П. Колев 
 


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