Град Гоце Делчев беше домакин на първия за годината боксов турнир.

В него участваха следните отбори:

Боксов клуб,, B-FIT” Гоце Делчев с треньор Димитър Бъчваров

Град София

Боксов клуб,, КИКО’’ с треньор Кирил Бонев

БАББ с треньор БОБИ БОЯДЖИЕВ

,,Бокс за всички’’ с треньор Ангел Тодоров

Град БЛАГОЕВГРАД

Боксов клуб,, ПИРИН” с треньори Георги и Андон Шавулеви

Боксов клуб,, МАКЕДОНИЯ” с треньор Кирил Масларски

Боксов Клуб,, ТАЙСЪН” треньори Николай и Румен Чавдарови

Боксов клуб,, РОТУНДА” с треньор Мартин Йорданов

Боксов клуб,, САМОКОВ” с треньор Веско Райчев

Боксов клуб,, МИНЬОР ПЕРНИК” с треньор ЕМИЛ РАЙКОВ

,,БЕЛАСИЦА” ПЕТРИЧ с треньор Деян Жганев

Боксов клуб,, ОГРАЖДЕН” ПЪРВОМАЙ

с треньор Кирил Гюджеклиев

Проведеният турнир „Гоце Делчев“ премина при изключително добра организация, създадена от Димитър Бъчваров и спортен център B-FIT, с подкрепата на Община Гоце Делчев. От своя страна, Боксов клуб ПИРИН, БФБокс, и Община Благоевград също дадоха своя скромен принос за осъществяването на този спортен празник.

На турнира сред официалните гости бяха кмета на града Владимир Москов, депутати от града, и отец Андон Шавулев – президент и старши треньор на Боксов Клуб ПИРИН. Това без съмнение допринесе за по-широкият обществен отзвук и популяризация на бокса.

П. Колев

