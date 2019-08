Вижте как изглежда най-скъпият Toyota Land Cruiser в света

За 68 години от съществуването си, японският всъдеход Toyota Land Cruiser е бил подлаган на различни видове модификации. Изглеждаше, че тунинг специалистите не могат да изненадат с нищо повече, обаче момчетата от австралийското ателие All 4 Adventure изненадаха всички. Те създадоха Toyota Land Cruiser на стойност 400 000 долара. Автомобилът, наречен Land Cruiser 79 Back in Black, е създаден, за преодоляване на тежък и дълъг офроуд. За да може да се помести цялото необходимо оборудване и провизии, наложило се е корпусът да бъде удължен. В резултат на това, в задната част се е появил багажник, в който е разположена палатка и друго различно оборудване. Ходовата част на Toyota Land Cruiser 79 Back in Black също не е такава, както в обичайния джип. Той е изцяло преработен чрез инсталиране на EFS амортисьори и подсилени пружини. Двигателят е турбо дизел, с мощност от 300 к.с. мощност и 950 Nm въртящ момент. Също така, тунингът на Land Cruiser включва инсталирането на LED фарове, сензори за светлина и дъжд, лебедки. Има и защита на дъното срещу евентуални повреди. Този всъдеход съществува в една бройка, но ако някой иска подобна кола, момчетата от All 4 Adventure са готови да се заемат с работата. /auto.blitz.bg Още за: ателие автомобил оборудване Още от: Любопитно



