Продадоха 90-сантиметрова скулптура на заек за 91 млн. долара

18 май 2019







Скулптура на заек от твореца Джеф Кунс се продаде за 91.1 млн. долара в аукционна къща Christie`s в Манхатън в сряда. Това е нов рекорд за най-висока продажна цена на произведение на изкуството на жив творец, съобщава New York Post. Заекът на Кунс надмина предишния рекорд, поставен едва през миналия ноември от творбата на британския художник Дейвид Хокни, наречена Portrait of an Artist (Pool with Two Figures). Тя се продаде за 90.3 млн. долара. И двете суми включват таксите на аукционната къща. Търговецът на изкуства Боб Мнучин - баща на министъра на финансите Стивън Мнучин, е направил печелившата оферта за творбата на Кунс, съобщава Bloomberg. Според информацията, той е направил покупката за клиент. Скулптурата, която е с височина около 90 см, е изработена от неръждаема стомана и се основава на надуваема детска играчка, според аукционната къща./ profit.bg/ Още за: скулптура заек творец Още от: Любопитно



