Нов „Титаник“ тръгва на път след 3 години

Копие на легендарния кораб „Титаник" ще поеме от Саутхемптън за Ню Йорк през 2022 година. Създаването му е отнело над 10 години и струва 500 млн. долара. Австралийският милиардер Клайв Палмър обещава да създаде точно копие на трансатлантическия лайнер. „Титаник ІІ" ще пътува по маршрута на първообраза си от преди повече от сто години. На 15 април 1912-а той се сблъсква с айсберг само пет дни след отплуването си от пристанището на Саутхемптън. На борда му са се намирали над 2200 човека. Според различните източници броят на загиналите е между 1400 и 1517 човека. Възможно ли е да се създаде успешен бизнес въз основа на една от най-големите катастрофи на ХХ век? За австралийския въглищен магнат Клайв Палмър, един от най-богатите хора в родината си, пресъздаването на „Титаник" е отдавнашна мечта. „Реконструкцията на кораба е отдаване на почит къма духа на мъжете и жените, които са работили над оригинала. Дори сто години по-късно корабът поразява с мащабите и красотата си и ние искаме да запазим това усещане поне още сто години", твърди милиардерът. За реализиране на проекта си той е създал фирмата Blue Star Line, чието име е по аналогия с названието на корабната компания White Star Line, построила „Титаник". С проверката на чертежите и инженерните изчисления се занимава международната фирмата Lloyd`s Register. Въпреки името си тя не е свързана по никакъв начин със застрахователя Lloyd`s of London, изиграл една от ключовите роли в историята с „Титаник". Blue Star Line си сътрудничи и с финландската морска инженерингова компания Deltamarin, бюрото за морска архитектура и интериорен дизайн Tillberg Design of Sweden и британската компания за управление на морски ресурси V. Ships Leisure. „ТитаникІІ" ще следва маршрута на оригинала си Саутхемптън – Ню Йорк, а след това ще обикаля света като обикновен круизен кораб. Възстановяването на кораба няма да мине без прочутата парадна стълба, по която героя на Леонардо Ди Каприо ефектно се спуска в отличената с „Оскар" лента. Впрочем филмът „Титаник" на Джеймс Камерън не само е запечатал в паметта на стотици милиони зрители величието на легендарния лайнер, но е направил и мечешка услуга на круизната индустрия, заради формиралата се асоциация „голям кораб – голяма катастрофа". „Титаник" е забранена тема за нас", твърдят пред Forbes няколко големи круизни компании. Така или иначе, дори след сто години интересът към легендарния кораб не стихва. Днес артефакти от „Титатник" се показват в два музея – интерактивния в Саутхемптън и Морския музей в канадския град Халифакс. Интересът към него се подгрява и от факта, че останките на съда се рушат на морското дъно. Според прогнозите към 2030-а корабът ще бъде изяден от бактерии. Впрочем 10-дневната екскурзия до потъналия „Титаник", озаглавена The Titanic Survey Expedition, ще струва на туристите 105 129 долара. Толкова, според съвременния курс, е струвал най-скъпият билет за първа класа през 1912-а. Обиколката започва от канадския град Сейнт Джордж. Иначе трагичният пример на първия „Титаник" не плаши Blue Star Lines: „Не сме суеверни и се гордеем с реализацията на този проект". По данни на изследователската компания YouGov над половината от анкетираните американци (59%) не вярват в лоши поличби и биха пътували с „ТитаникІІ". Една трета (35 на сто) са скептични към идеята. Лоша знак в пътуването с „ТитаникІІ" виждат 49% от хората между 18 и 24 години (срещу 27 на сто от запитаните над 55)./ .special.bg/



1 коментар

18 април 2019 00:35 | Иван И. 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

И безплатно не бих пътувал.!!







