»зкуствен интелект: ќтглеждат ли хората сво€ убиец?

23 февруари 2018 09:33 718 прочита







Ѕързината, с ко€то се развива изкуствени€т интелектq може съвсем скоро да предизвика вълна от нови заплахи, като купища фалшиви новини, кибератаки и нападени€ върху физически обекти и инфраструктура. “ова предупреждава група експерти, които обаче не посочват конкретни методи за превенци€ на този евентуален апокалиптичен сценарий, пише Financial Times. »зводите от проучването са поместени в доклад на име The Malicious Use of Artificial Intelligence («лонамереното използване на изкуствени€ интелект). —поред авторите на труда, ако развитието на изкуствени€ интелект продължи с насто€щите бързи темпове, скоро технологи€та ще стане толкова могъща, че ще може да прескача и преборва много от защитните механизми, съществуващи в наши дни, както във дигитални€, така и във физически€ св€т. ““ова, което ни порази, е всичко случило се през последните 5 години – ако това продължи, има шанс за създаването на нещо действително опасно“, казва ƒжак ларк, ръководител ѕолитики към американската неправителствена организаци€ OpenAI, ко€то е подкрепена от прочути имена, като милиардера »лон ћъск. »зкуствени€т интелект може да направи нещата далеч по-лесни за нападателите, като намали разходите за създаване и разпространение на нови кибероръжи€ или повиши прецизността пЌа полето на кибероръжи€та, новите технологии могат да превърнат фишинг атаките в нещо доста по-опустошително, тъй като тези нападени€ ще могат да стават персонализирано, а не масово, както сега. ƒокладът алармира, че дроновете и автономните автомобили могат да бъдат контролирани от трети лица, превръщайки се в оръжи€, като изкуствени€т интелект лесно може да организира цели ро€ци от дронове, например. ћеждувременно, политическата система може да бъде хакната чрез инструменти, разработени за онлайн вли€ние, така че електоратът да бъде подведен. ѕоследното има неподозирани възможности, особено с огромната база данни, ко€то събират корпорациите за нас, нашето поведение, интереси и прочее всичко. јвторите на доклада, сред които има изследователи от University of Oxford и Electronic Frontier Foundation, искат да предизвикат по-широк обществен дебат относно заплахите, свързани с изкуствени€ интелект, генното модифициране и прочее.ри похищени€, предупреждават експертите.«а добро или лошо, учените не предлагат н€какви конкретни действи€, за да се предотврати подобен развой на събити€та. ¬ъпреки това, всеки екип, разработващ приложени€ на база изкуствен интелект, има собствен начин да залага на сигурността. “ака например, OpenAI не направи публично достижението си, свързано с алгоритъм, който може да усеща настроени€та, четейки ревюта в Amazon, ќрганизаци€та реши да запази от очите на публиката кода и езика, използван за създаването на тази технологи€, като превенци€ от евентуални злоупотреби с него. ѕодобна технологи€ може да се използва за генерирането на огромно количество фалшиви новини и ревюта, например./Profit.bg/ ќще за: интелект вълна експерти ќще от: Ћюбопитно



