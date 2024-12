Юристът Огнян Гаврилов с най-голямата кантора на българин зад граница печели до 98% от делата, и то най-тежките - като съдебен адвокат пред жури









„Първите няколко години в Америка беше кървава битка за оцеляване, докато набера малко скорост да „взема завоя“, споделя адвокат Огнян Гаврилов. Днес той е един от най-успешните български юристи в Америка. Печели знакови дела, с които става популярен не само в Сакраменто и Калифорния, но и в Съединените щати. Печели до 98% от делата, и то най-тежките – като съдебен адвокат пред жури.



Българинът Огнян Гаврилов бе обявен за „Адвокат на годината“ по време на церемония в столицата на Калифорния, Сакраменто, организирана от адвокатската асоциация на окръг Сакраменто. Това съобщи на Фейсбук страницата си Генералното консулство на България в Лос Анджелис.

Освен успешен и уважаван адвокат, Огнян Гаврилов е почетен консул на България в Северна Калифорния и Силиконовата долина, отбелязват още от консулството.





„Поздравления за почетния консул на Република България в Северна Калифорния и Силиконовата долина г-н Огнян Гаврилов за престижното признание“, написа на своя профил в социалната мрежа генералният консул в Лос Анджелис Бойко Христов.







Това е поредното високо признание на българина, след впечатляващ списък от успехи. Огнян Гаврилов е управляващ акционер на адвокатската кантора Gavrilov & Brooks, чиито клиенти са компании Fortune 500, банки, правителствени организации, международни корпорации, малки предприятия и физически лица. Българинът притежава най-големите кантори на сънародник зад граница – в Лос Анджелис и Сакраменто, с 21 адвокати и 27 служители.

А всичко започва от... една игра на карти. Роденият в София Огнян, като много други деца, мечтае да стане космонавт. Има афинитет към математиката и завършва Софийска математическа гимназия. „И през ум не ми е минавало, че ще стана адвокат, в тази професия много се пише и говори, а аз си мислех, че с математиката ще стана инженер“, споделя той.

к

Не е мислил да заминава за Щатите. Увлича се много силно от играта на карти, тъй като определено му върви. Родителите му – учителка и инженер, са разтревожени и решават да го откъснат от тази страст. Връчват му самолетен билет, за да замине да учи в Америка. През 1999-а, на 20 години той попада в College of the Desert („Колежа в пустинята“) в Палм Спрингс. Прекъсва за 2 години, защото се налага да работи, за да се издържа.

Приема всякаква работа – паркира коли, като общ работник на строеж, за пренасяне на мебели. „Нямах избор, трябваше да се боря, за да оцелея – споделя той. – Трудностите обаче каляват характера. Мои колеги юристи от много богати семейства започват със силен старт и после остават на едно място, защото не е трябвало за нищо да се борят. “

Завършва Калифорнийския щатски университет San Bernardino и през 2008-а – право в University of the Pasific, McGeorge School of Law. Причината за неочаквания избор е, че тогавашната му приятелка и бивша съпруга го убеждава да отиде с нея да следва право в Сакраменто. Дипломира се през тежката за Америка 2008 г., когато икономиката се срива, и първо работи за кантора, която фалира.





През 2009-а е принуден да отвори собствена кантора. В началото работи при изключително тежки условия. Не познава никого, в Сакраменто няма българска диаспора, не е като да си осигуряваш клиенти от сънародниците емигранти. Започва неговата нова „кървава битка за оцеляване“.

За да успее при жестоката конкуренция, трябва да прави нещо, с което никой негов колега не желае да се захваща. А най-тежката работа е пред съдебно жури. През 2012-а е първото му дело. „В Калифорния, от 200 хиляди практикуващи адвокати, само 50 работят с жури. В Сакраменто, при 14 хиляди адвокати, знам за само още четирима сериозни конкуренти“, коментира българинът.

„Неблагодарно е да се явяваш пред жури. Работиш по 18 часа 2-3 седмици, а понякога и месец, два. Последната част, когато журито трябва да вземе решение, е много тежко. Ако трябва, ставаш актьор пред журито, за да презентираш по начин, който да им допадне. Голям риск и донякъде неприятно, но и най-доходоносно. Аз взех, че спечелих първото дело и изведнъж ми се отвориха и други възможности“, разказва Гаврилов.

Втори адвокат наема едва през 2014-а. Сега има 21 адвокати и 27 служители, или общо 48 човека, като кантората му е 14-ата най-голяма в Сакраменто. Обхващат целия диапазон от гражданското право. Колегите си адвокат Гаврилов мотивира със собствената си работа и личност.



Стратегията му да печели 98% от делата е... с агресия. Следи внимателно ходовете на адвоката на отсрещната страна, непрекъснато му натяква грешките, докато го изнерви до такава степен, че да го изкара от релси. Това пък предизвиква раздори в отсрещната страна между адвоката и клиента.



„Тази нападателна стратегия е напълно в рамките на етичния ни кодекс. Това по филмите е малко преувеличено, в действителност малко колеги я прилагат. Не че не могат, не искат“, коментира той.



Сергей Теребков, президент на Славянско-американската търговска палата, д-р Пен, член на Долната камара на Калифорнийския парламент и адвокат Огнян Гаврилов (от ляво надясно) с прокламацията за 24 май – „Ден на славянското наследство“ в Калифорния



Този „позиционен“ начин на преговаряне, а не само чрез излагане на факти, му донася победи в знакови дела. Едно от емблематичните е срещу губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм. По време на пандемията Нюсъм затваря щата, като го разделя на 4 части. Адвокат Гаврилов защитава Сакраменто и региона около столицата.

„Нюсъм беше затворил всички ресторанти и салони за красота. Буквално в деня, в който внесохме документите за първата грешка, която открихме, от щаба му отвориха заведенията и фризьорските салони. Постигнахме неформално споразумение, като той отвори всичко в Сакраменто 23 дни преди останалите части на Калифорния. Бяха облагодетелствани много хора. Така че и неформалното споразумение често е голям успех“, казва адвокатът.



Той самият повече се гордее с друга съдебна победа. Преди около 2 години нанася неочакван удар на една от най-големите финансови институции – Edward Jones Investments. Наемат го за делото 2 месеца преди журито, в самия край, а от Edward Jones дори не са представили оферта за евентуално споразумение – толкова са сигурни, че ще спечелят.

„Ударих ги с 39 милиона долара. Особено пък срещу нула долара оферта изглежда още по-добре“, смее се адвокатът. Делото е класирано като номер 9 сред най-силните в Калифорния, при общо 30 хиляди за годината.

В новинарските емисии в щата, а не само там, влиза делото на Asian Recources, Inc. (ARI) – най-голямата азиатска благотворителна организация в Сакраменто. ARI съдят Housing Providers for Responsible Solutions – политическо подразделение на Калифорнийската асоциация на брокерите, за клевета с неверни твърдения.

bg voice.bg



Делото завършва със споразумение, което е успех за адвокат Гаврилов, защото го прославя сред азиатската общност в града. Бившият изпълнителен директор на ARI Стефани Нгуен сега е депутат в Долната камара на парламента на Калифорния (State Assembly), което разширява популярността на българина на най-високо ниво.





Като знаково дело и гордост на юридическия факултет, който е завършил – McGeorge School of Law е посочен случай, при който извоюва споразумение за компенсация от 47 милиона долара. Клиентът му страда от квадриплегия (парализа на крайниците) след автомобилна катастрофа. Делото върви 6 години и е едно от най-големите споразумения от този род в национален мащаб.



За многобройните му успехи, през 2020 г. Огнян Гаврилов е обявен за „Адвокат на годината“ на столицата на Калифорния – Сакраменто. Бил е финалист за „Адвокат на годината“ за 2015-а и 2021-ва в класацията на Асоциацията на адвокатите в Сакраменто. Тазгодишната награда продължава списъка от знакови постижения на българина.





През годините 2015-а и от 2017-а до 2022-ра е включен в списъка на най-добрите корпоративни адвокати на сп. Sacramento. Носител е и на наградата в категорията „Адвокатура извън граница“ в рамките на Националните награди за правосъдие, 2016 г. в София. От 2019-а до 2022-ра е най-високо оценен бизнес и корпоративен адвокат от Super Lawyers – класацията за изключителни адвокати.

Огнян Гаврилов е причината вече 11 години 24 май да е официален празник и в Калифорния. Гласува се единодушно в Горната и Долната камара, а българинът успява да прокара проекта чрез Славянско-американската търговска палата, на която е вицепрезидент и съосновател.



"Често награждаван и признаван за професионалните си постижения и принос към общността на Сакраменто, Гаврилов работи активно за организирането на значими инициативи и събития за българската общност в различни градове по Западното крайбрежие на САЩ", съобщават още от дипломатическото ни представителство.



От 2022 година Огнян Гаврилов е председател на неправителствената организация Българска фондация за изкуство, култура и образование (BgFace), която събира изтъкнати представители на българската общност по Западното крайбрежие на САЩ.



От началото на академичната 2023/2024-а в University of the Pasific, McGeorge School of Law е учредена стипендия за магистратура „Огнян Гаврилов“ за български студент от Юридическия факултет на Софийския университет. В комисията за избор на най-добрия сред кандидатите са главният прокурор на Сакраменто, Огнян Гаврилов и негов колега.

„С факултета McGeorge съм в близки отношения, дори те приеха да си поделяме таксата от 40 хиляди долара годишно – казва адвокат Гаврилов. – И преди съм помагал на студенти по право, но си казах, защо да не е българин, да му се даде допълнителен шанс, и да не минава през всички мъки като мен. “



„Дали съм богат човек? Зависи от дефиницията. Справям се доста добре“, отговаря той с усмивка. Живее в най-хубавия квартал на Сакраменто. „Когато Рейгън е бил губернатор на Сакраменто, е живеел на 4 пресечки от мен“, казва той. Сградите на офиса са негови.

Има ресторант 58 degrees. „Купих го, защото беше зле и щяха да го затворят. Ходя там да си пия питието след работа“, смее се той. В Strip Advisor и туристическите каталози ресторантът е включен като едно от най-приятните места в Сакраменто. Освен офисите, Огнян Гаврилов притежава и други бизнес сгради, инвестира в недвижими имоти.

От втората си съпруга Муи – американка от китайски произход, има син Найден на 9 и дъщеря Рада на 6 години. Свободното си време посвещава на тях, 4 пъти седмично тренира фитнес за поддържане на форма. Обича да играе голф, има и маса за тенис вкъщи. Със сина си играе тенис и баскетбол. Найден и Рада разбират, като им се говори на 3 езика – български, китайски и английски, но говорят повече на английски.