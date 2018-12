Българин си купи 50-годишно уиски за 65 бона

Една от 200 лимитирани бутилки вече е в България

Българи наддаваха, за да се сдобият с едно от най-колекционираните уискита в света - The Macallan Highland Single Malt Whisky. Любителите-колекционери в страната наддаваха за 1 от 200 бутилки, бутилирани за цял свят, от този рядък колекционерски сингъл малц, отлежавал пет десетилетия. Всяка една от бутилките е ръчно номерирана, а номер 126 намери своя колекционер в България. The Macallan 50 years old е отлежавало в дъбови бъчви, подбрани и изработени от бдителните майстори на дървото на The Macallan и тайна рецепта, предавана а поколения главни дестилатори. Рядкото и лимитирано издание сингъл малц уиски, ексклузивно отлежава в европейски дъбови бъчви, в които преди това е отлежавало шери вино от Испания, благодарение на които добива ярък кехлибарен цвят и богат плътен вкус. Търгът, проведен сред българи, е стигнал до 65 000 лева, за колкото е продадена бутилката. Част от средствата, събрани от наддаването, ще бъдат дарени за създаване на звено за обучение и професионална квалификация на хора с различни възможности в Адаптиран кариерен център на Jamba. trafficnews.bg Още за: българин уиски бъчви Още от: Любопитно



