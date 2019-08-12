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В Благоевград: Арестуваха вандал изпотрошил колата на съдия Владимир Пензов


12 август 2019 09:43  6 коментара   12915 прочита



Полицията в Благоевград задържа мъж, който без всякаква причина е изпотрошил автомобил, собственост на благоевградския магистрат, съдия Владимир Пензов от Районен съд Благоевград, научи Struma.com.

Около 23.50 часа в полицията е подаден сигнал от Радослав К., който съобщил, че неизвестно лице, минавайки покрай паркирани автомобили в ж. к Ален мак, удря с юмруци по автомобил "Опел", собственост на съдия Пензов, счупил огледалата му и побягнал.

След бързи действия на полицията задържаха и вандала Костадин Милев, какви са му мотивите за това действие, полицията изяснява.

П. Костадинов

Още за: арест  мъж  автомобил Още от: Крими

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6 коментара

12 август 2019 11:05 | Мама ти го кажа
Оценка:
0
 (
6
 гласа)

Съдята може да има вина да му столат колата. Ама хайде


12 август 2019 11:16 | Офофо
Оценка:
4
 (
8
 гласа)

Тия платени маши на политиците заслужават повече


12 август 2019 13:17 | Банско
Оценка:
6
 (
10
 гласа)

Струма що не напишете, че братята Еринини осъдиха Бриндо на 30 бона, тоя се мислеше, че навсекъде върви с неговите моабети и лъжи, ама си намери майсторо и това е само началото, ще има още


12 август 2019 13:43 | Evelynvog
Оценка:
-1
 (
1
 гласа)

На небесах ангел не представляет собой ничего особенного.


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12 август 2019 13:59 | Потърпевши
Оценка:
8
 (
10
 гласа)

За съдията веднага го намериха .за другите неизвестен извършител ....смешници


12 август 2019 17:36 | Благоевградски аристократ
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

Журналистът, който е автор на статията, първо да се научи на правопис и след това да пише подобни заглавия.




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