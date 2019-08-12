Полицията в Благоевград задържа мъж, който без всякаква причина е изпотрошил автомобил, собственост на благоевградския магистрат, съдия Владимир Пензов от Районен съд Благоевград, научи Struma.com.

Около 23.50 часа в полицията е подаден сигнал от Радослав К., който съобщил, че неизвестно лице, минавайки покрай паркирани автомобили в ж. к Ален мак, удря с юмруци по автомобил "Опел", собственост на съдия Пензов, счупил огледалата му и побягнал.

След бързи действия на полицията задържаха и вандала Костадин Милев, какви са му мотивите за това действие, полицията изяснява.

П. Костадинов