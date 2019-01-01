В хода на извършена проверка, малко след полунощ вчера в Сандански, бе заловен 53-годишен петричанин. Той е извършвал таксиметрови услуги с автомобила си "Деу Ланос", без да притежава необходимите документи за водач на таксиметров автомобил. За случая е уведомена РП-Сандански.
Образувано е досъдебно производство. Това е поредният случай на незаконно такси в курортния град. Нарушителите излизат вечер да припечелят някой допълнителен лев, но не са си набавили необходимите за тази дейност документи.
Г. Георгиев