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Петричанин излезе с незаконното си такси да припечели някой лев, но полицаи го спипаха в Сандански


13 август 2019 10:17   10945 прочита



В хода на извършена проверка, малко след полунощ вчера в Сандански, бе заловен 53-годишен петричанин. Той е извършвал таксиметрови услуги с автомобила си "Деу Ланос", без да притежава необходимите документи за водач на таксиметров автомобил. За случая е уведомена РП-Сандански.

Образувано е досъдебно производство. Това е поредният случай на незаконно такси в курортния град. Нарушителите излизат вечер да припечелят някой допълнителен лев, но не са си набавили необходимите за тази дейност документи.

Г. Георгиев

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