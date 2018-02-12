Бързо производство е образувано срещу Р. П. (28 г.) от гр. София, който около 21:20 часа на 11.02.2018 г. в гр. Банско е управлявал лек автомобил „Алфа Ромео 147“ след употреба на наркотично вещество – амфетамин.
На 09.02.2018 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК срещу Б. П. (36 г.) от гр. Благоевград, който около 15:05 часа на същата дата е управлявал лек автомобил „Дачия Логан“ след употреба на наркотични вещества. Лицето е задържано със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Р. Андонов