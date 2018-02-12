

Не се спряха! Дрогирани шофьори на пътя в Пиринско

12 февруари 2018 14:58 1 коментар 3178 прочита







Бързо производство е образувано срещу Р. П. (28 г.) от гр. София, който около 21:20 часа на 11.02.2018 г. в гр. Банско е управлявал лек автомобил „Алфа Ромео 147“ след употреба на наркотично вещество – амфетамин. На 09.02.2018 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК срещу Б. П. (36 г.) от гр. Благоевград, който около 15:05 часа на същата дата е управлявал лек автомобил „Дачия Логан“ след употреба на наркотични вещества. Лицето е задържано със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Р. Андонов Още за: шофьори вещество арест Още от: Крими



Запомни За печат



1 коментар

12 февруари 2018 16:03 | Бай Онзи 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Проверето и Соколо със смешната джипка







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката









