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Не се спряха! Дрогирани шофьори на пътя в Пиринско


12 февруари 2018 14:58  1 коментар   3178 прочита



 Бързо производство е образувано срещу Р. П. (28 г.) от гр. София, който около 21:20 часа на 11.02.2018 г. в гр. Банско е управлявал лек автомобил „Алфа Ромео 147“ след употреба на наркотично вещество – амфетамин.

На 09.02.2018 г. е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК срещу Б. П. (36 г.) от гр. Благоевград, който около 15:05 часа на същата дата е управлявал лек автомобил „Дачия Логан“ след употреба на наркотични вещества. Лицето е задържано със заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Р. Андонов

Още за: шофьори  вещество  арест Още от: Крими

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1 коментар

12 февруари 2018 16:03 | Бай Онзи
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2
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Проверето и Соколо със смешната джипка




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