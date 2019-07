Благоевградчанинът Димитър Бербатов спасява дъщеря си. Това е най-новото видео на футболиста в социалните мрежи. Като истински нинджа Бербатов, дриблирайки с топката прави уникално спасяване на топката, която почти удря дъщеря му, която невинно си играе.

Клипът е озаглавен „When you are there for your kid”/ Когато сте там, за вашето дете/. Неговите последователи в социалната мрежа са категорични, че не са виждали по- добър играч с такова докосване на топката. Според неговите фенове, Бербатов има по- добро владеене на крака си, отколкото те върху живота си. „Ти си моят идол“, „Ти си легенда“, „Мъжът с магичното докосване“ - следващият супер герой на Марвел, „Този човек спасява животи“, „Най-добрият баща“, са само част от стотиците коментари, които доказват колко обичат е благоевградският футболист.

Нищо чудно Бербатов да заформи нова мода на видео предизвикателства, както направи английският актьор Джейсън Стейтъм в добилите световна популярност кадри, в които той развива капачка от бутилка с крак.

К. Тодоров