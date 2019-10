Седмица на купона в Благоевград. Куп звезди пристигат за рождения ден на THE FACE

Дъжд от звезди тази седмицa в клуб THE FACE Благоевград. Още днес пристигат най-любимата група на тийнейджърите Скандау. Атрактивното дуо Лъчо и Тото е подготвило незабравим купон за феновете и много нови хитове, които ще представят на цената на нощния клуб. Нетърпеливи фенки вече резервират места за тазвечерното шоу. Вдругиден щафетата поема синеоката красавица Емануела, е нахъсана за купон до зори и ще зарадва почитателите си с култовите си парчета. Вход свободен за дамите. Черешката на тортата ще бъде в събота, когато в заведението ще гостуват любимците на публиката за 2019 Емилия и Денис Теофиков. Двете им дуетни парчета ги изстреляха в челните места на българските музикални класации и бързо се превърнаха в най-слушания дует от млади и стари. Младият Денис пък предизвиква еуфория в момичета, където и да се появи. Припомняме, че той направи дебют точно на сцената на THE FACE преди няколко месеца и стартира участията си в заведения в цяла България. Емилия и Денис пристигат в събота, специално за рождения ден на клуба. Още за: звезди клуб Скандау Още от: Хайлайф



