Рапърът Криско е специален гост в клуб THE MOON Благоевград тази нощ. Изпълнителят ще подлуди феновете си, както прави всеки път на участие с хитовете си. Криско е майстор на купона и заразява почитателите си с положителната си енергия. Резервациите вече започнаха, а изпълнителят няма търпение да представи новото си парче в THE MOON. Партито ще е до зори, а емоциите гарантирани. Петя Георгиева Още за: Криско гост клуб Още от: Хайлайф



1 коментар

30 октомври 2019 15:50 | А.А.А 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)

Мани мани голема звезда, която отказва да дава автографи на децата че е много голем олигофрен. На тия по наше време им викахме льольовци той на човек не прилича, чак па и на гагстер се прави. На тоя ако му хвърлиш една пиратка ще напълни гаштите тамън са му бая широки доста материал ще събере.







