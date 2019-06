Гаджето на футболиста от Благоевград Александър Дюлгеров, поп звездата Михаела Маринова, прави първи сериозен пробив в чужбина.

Отличничката от X Factor прикова вниманието на канала MTV Dance, определян от мнозина като институция за съвременни хитове, като песента й Tiempo е включена на активна ротация в плейлистите на канала за Европа и Австралия. Маринова не е единствената българка с подобен успех.На територията на Стария континент и страната на кенгурута ще звучи още и Tell Me Right на Ева Пармакова.

Не е лесно, защото предизвикателството да създаваме проекти и на български, и на английски, с потенциал да са успешни и у нас, и по света, е доста голямо“, коментира по адрес на включването на песните на Маринова и Пармакова в плейлистите на MTV Dance продуцентката Саня Армутлиева. Михаела и Александър са гаджета повече от година. Дюлгеров е юноша на Пирин Благоевград, но е играл освен за орлетата и за отборите на ЦСКА, Септември и Локомотив София.

Марти Иванов