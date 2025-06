Бившият гоцеделчевски депутат от ГЕРБ Георги Андонов и семейството му бяха част от многохилядната публика на стадион „Тотнъм Хотспър“ в Лондон, за да се насладят отблизо на грандиозния концерт на Бионсе. Суперзвездата поднесе на публиката кънтри спектакъл, продължил малко повече от три часа.



Шоуто се нарича The Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour като препратка към цветнокожите изпълнители, които са били сегрегирани от кънтри сцената.



Родеото на Бионсе пристигна в Лондон, носейки със себе си - каубойски шапки, подкови, пискюли и дори златен механичен бик. Явно е ,че семейството на Андонов са фенове на Бионсе, за да пропътуват километри и да видят на живо световната звезда.

Петя Георгиева