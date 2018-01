Джена гостува тази нощ в THE FACE

25 Януари 2018 13:04 536 прочита







Джена е специален гост тази вечер в благоевградския клуб THE FACE. Певицата пристига заредена с пълни сили и много емоции в нощното заведение. С хитовете си, тя ще вдигне градусите на настроението на макс и ще заформи танцов маратон. Отпочинала и свежа след куп екскурзии с любимия си, тя очаква с нетърпение да се срещне с феновете си в THE FACE и да направи луд купон до сутринта. Резервациите вече започнаха. П. Георгиева Още за: Джена гост клуб Още от: Хайлайф



