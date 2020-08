Талантливата българската актриса Мира Котева е номинирана в категория „Най-добра изгряваща звезда“ на международния фестивал за късометражни филми „Seoul Webfest”, Южна Корея.

Младата благоевградчанка е впечатлила журито на престижния фестивал с участието си в лентата на режисьора Ярослав Гоголин „Имало едно време на Хелоуин/Once Upon A Time On All Hallows’ Eve“.

Възпитаничката на университета на Хъл, Северна Англия, вече има награда за ролята си в „Имало едно време на Хелоуин“ от фестивал в Колката, Индия, където печели приза „Най-добра актриса“.

В конкурсната програма на шестото издание на „Seoul Webfest”, който през тази година ще се проведе на 22 август, са допуснати само 190 филма, пише Novinata.bg. В своята категория Мира Котева ще си оспорва приза „Най-добра изгряваща звезда“ с още деветима свои колеги.

Мира Котева е родена в гр. Благоевград. Следва „Театър и перформънс“ в университета на Хъл, Северна Англия. След като завършва образованието си, се мести в Лондон, където попада в група от артисти, наречена „Да направим сцена“. В нея актьори, режисьори, сценаристи, оператори, хора от цял свят, творят като черпят вдъхновение от всичко.

Там започва да играе в експериментални късометражни филми, чрез които намира истинската си страст – киното. Участва в различни по жанр продукции – чуждестранни филми и реклами, като за това й помагат отличния акцент и правоговор. Мира започва кариерата си на актриса в чужбина, но иска да се развива и в България. Участвала е в театрални постановки, късометражно кино, реклами, пише статии за изкуството и твори за фестивали.

В началото на месец август 2020 г. заснема първия си проект по собствен сценарий – късометражният филм „Undo“/„Крачка назад“. Лентата е снимана в родния й град и разказва житейската история за избора на съвременната, млада, търсеща жена, между кариерата и любовта. Според Мира талантливите млади хора в страната ни са много, но на българската сцена има място за всеки, който обича филмовото изкуство.