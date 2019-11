В Русия закриха една от най-реномираните правозащитни организации

Руското правосъдие постанови днес да бъде закрита една от най-уважаваните в страната правозащитни организации - Движението "За права на човека", предаде Франс прес, като се позова на директора на движението Лев Пономарьов, цитиран от БТА. Той каза, че ще обжалва решението и ще сезира Европейския съд за правата на човека. Пономарьов увери, че организацията му ще продължи да съществува и да работи. Решението за закриване на движението беше взето от руския Върховен съд по искане на министерството на правосъдието, което обвинява организацията в повтарящи се нарушения на административните процедури. Движението "За права на човека" беше създадено през 1997 г. и е една от най-старите правозащитни организации в Русия. Според сайта му то има няколко десетки клонове в цялата страна. През февруари тази година движението беше определено от руското правосъдие като "чужд агент". Тази спорна дефиниция беше въведена със закон, приет през 2012 г., и се използва за организации, които са финансирани от други страни и които имат политическа дейност. Неотдавна като "чужд агент" беше определена и неправителствената организация Мемориал, и организацията на опозиционера Алексей Навални. През декември Лев Пономарьов, който е на 78 години, прекара над две седмици в ареста заради призиви към участие в неразрешени протести. източник: dnes.dir.bg Още за: Русия организации движение Още от: България и свят



