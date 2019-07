Украйна въведе химическа кастрация за педофилите

Върховната рада на Украйна прие днес закон, който предвижда въвеждане в страната на принудителна химическа кастрация за педофили и създаване на открит регистър за лица, осъдени за престъпления от сексуален характер по отношение на непълнолетни, предаде ТАСС. Законът предполага внасянето на съответното допълнение в Наказателния кодекс на Украйна. Нормативният акт предвижда по-конкретно наказание под формата на "принудително инжектиране на осъдения с антиандрогенни препарати, състоящи се от химически вещества, имащи за цел да намалят либидото и сексуалната активност". При това се постановява, че подобно наказание няма да се прилага за лица "извършили престъпление на възраст под 18 години и лица на възраст над 65 години". След освобождаването на осъдени за педофилия те ще бъдат поставени под доживотен надзор. Освен това максималният срок на наказанието лишаване от свобода за подобни престъпления е увеличен от 12 на 15 години. източник: dnes.dir.bg Още за: Украйна страна регистър Още от: България и свят



