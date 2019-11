Торнадо унищожи фабрика за зехтин в Гърция (видео)

6 ноември 2019 09:38 1 коментар 693 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Вятърът е отнесъл и автомобили, които били паркирани в близост до завода

Торнадо отвя складовете на цяла фабрика за зехтин в градчето Каламата в Южна Гърция. Силният вихър е ударил на 4 ноември в следобедните часове и е заснет от охранителните камери на завода, съобщават местни медии, цитирани от Нова телевизия Унищожени са голяма част от складовете. Вятърът е отнесъл и автомобили, които били паркирани в близост до завода. По чудо няма пострадали хора, а стихията е нанесла само материални щети. източник: dnes.dir.bg Още за: торнадо складове фабрика Още от: България и свят



1 коментар

6 ноември 2019 10:32 | това е ураганен вятър 2 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

не е торнадо, но иначе хубаво, да ги отнесе целата гръцка държава







