Русия започна най-големите маневри с подводници от края на Студената война

30 октомври 2019 09:28 490 прочита



Снимка: Russian ministry of defense



Снимка: Russian ministry of defense Снимка: Russian ministry of defense Става дума типа "Кондор", чието оборудване позволява да се изстрелват крилати ракети

Русия започна в северния Атлантически океан най-големите маневри с подводници от края на Студената война. Операцията се следи внимателно от НАТО, съобщи генералният щаб на норвежките въоръжени сили, цитиран от Франс прес. От миналата седмица дузина подводници, базирани на полуостров Кола, сред които и осем ядрени, са се включили в тези маневри, които би трябвало да продължат около два месеца. "Сега има много голяма активност в Северния Атлантик и Норвегия, както и другите страни от НАТО извършват мисии за наблюдение по въздуха и на повърхността на водата", каза за Франс прес говорителят на генералния щаб на норвежките въоръжени сили Бриняр Стордал, предаде БТА. Руски подводни плавателни съдове са били локализирани също в Норвежко море и в Баренцово море. Според източниците руските подводници се опитват да стигнат възможно най-далеч в Атлантическия океан, без да бъдат забелязани и "да покажат, че руснаците са способни да защитават базите си и да са заплаха за източната част на САЩ". Руските власти не са съобщавали нищо за тези операции на подводниците. Северният флот в събота съобщи само, цитиран от руските агенции, че две ядрени подводници - "Нижний Новгород" и "Псков" - са започнали "дълбоководно спускане, за да изпитат оборудване и някои оръжия" в неутралните води на Норвежко море. Става дума за подводници от типа "Кондор", чието оборудване позволява по-специално да се изстрелват крилати ракети и такива, които са предназначени да разпознават и унищожават неприятелски въздухоплавателни групи. източник: dnes.dir.bg Още за: маневри подводници щаб Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката