Протестиращите медицински сестри в Карлово постигнаха заплати от по 950 лв.

9 октомври 2019 10:06 1 коментар 641 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photo "Определям го като победа", заяви Петя Николова от местната болница

След протести и заплахи за масови оставки медицинските сестри от болницата в Карлово се споразумяха с ръководството за по-високи заплати. Те ще получават 950 лева на месец. Досега вземаха между 720 и 750 лева. Очаква се сестрите от детско и вътрешно отделение да оттеглят колективните си оставки, веднага след като бъдат подписани новите трудови договори. Управителят на лечебното заведение обаче предупреди, че болницата може да има финансови проблеми, ако Здравната каса не вдигне с 20% цените на клиничните пътеки. "Определям го като победа. Все пак сме настоявали за нещо, което смятаме, че го заслужаваме. Като видим договорите си и подпишем новите договори от днешното споразумение, ще си оттеглим оставките", заяви пред "Нова телевизия" Петя Николова - мед. сестра в МБАЛ-Карлово. "На всички по равно - 950 лева. Това е споразумението. Нито от общината, нито от пътеките са дошли постъпленията, от собствените ресурси са. Има един възмезден кредит към общината - 60 000 лева, който изтича декември месец. Ще се постарая да го разсроча за още една година", коментира д-р Христо Пелев - управител на МБАЛ- Карлово. източник: dnes.dir.bg Още за: протест сестри Карлово Още от: България и свят



Запомни За печат



1 коментар

9 октомври 2019 12:08 | гадняр 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

първа, втора, нощна и после 15 дни работа в месеца, повечето не могат да слагат абокати и да правят каквито и да е манипулации, много малко от тях са с висше, а дори има и със средно, има случаи когато доктора им говори а те гледат неадекватно, отношението към пациентите е друга тема, а какво да кажат хора с други професии, които работят почти цял месец за половината им пари, нима нямат семейства и деца, дори има и висшисти, няма справедливост в нашата мила родина, след учителите, тия реват най-много, да са учили и да са станали доктори като искат повече







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката