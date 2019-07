При бягство от училище полицаи, социални и учители ще обикалят по домовете

27 юли 2019 10:48 564 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos При необходимост екипите ще функционират всекидневно

Детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини от следващата година, съобщи Министерството на образованието, което внесе за обсъждане промени в работата по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Дейността им ще е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите ще посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията. Също така се предвижда да се работи активно с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес. Екипите по обхват включват представители на регионалните управления на образованието към МОН, съответната институция в предучилищното и училищното образование, от общината, от дирекция "Социално подпомагане", служители от областната дирекция или районното управление на МВР. В екипите ще могат да влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата. При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно, предвиждат промените. източник: dnes.dir.bg Още за: бягство училище система Още от: България и свят



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката