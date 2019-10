Правят "по-лесна" математиката от 5 до 7 клас

Снимка: istock by Getty Images



Снимка: istock by Getty Images Снимка: istock by Getty Images Учениците изостават и се демотивират, а учителите нямат време да компенсират. Учебните програми по предмета ще се преразгледат, за да стане обучението по-интересно

Сформирана е работна група, която ще направи преглед на учебните програми по математика, за да се види къде може да се облекчат учебните програми по предмета в прогимназиалния етап. Анализите и данните от външното оценяване показват, че имаме проблем с математиката и с резултатите по математика, като най-големият проблем е именно от пети до седми клас и там най-често се демотивират учениците за учене. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на актуален въпрос в парламентарната образователна комисия. "Очевидно е, че програмите по математика са амбициозни - за пети-седми клас, и ако по география или история, преподавателят може да освободи време за затвърждаване на знанията и за упражненията, като пропусне част от фактологията, по математика не е така, защото се надграждат знанията", коментира министърът, цитиран от БТА. По думите му натрупва се изоставане по математика при много ученици, което не може да се компенсира от учителите и те нямат достатъчно време за затвърждаване на материала. Депутатът от БСП Ирена Анастасова каза, че се радва, че МОН е стигнало до решението за преразглеждане на учебните програми по математика и добави, че "тежкото учебно съдържание отказва децата от училище, но не е само това". Учебните програми трудно се променят, "те са вързани" с другите класове и с учебниците, които се издават, но сме длъжни да направим анализ въз основа на мненията на учителите по математика, каза пред журналисти министър Вълчев. Той обясни, че трябва да се преразгледат учебните програми по математика, за да стане обучението по предмета по-интересно и да не е толкова насочено към заучаването на алгоритми, а да е насочено към превръщането на практически ситуации в математически задачи и към тяхното решаване. Образованието - приоритет и в Бюджет 2020 Предполагам, че в проектобюджета за следващата година ще има безпрецедентен ръст на средствата за образование, който ще е по-голям дори и от предходните години. До две седмици ще бъде обявен бюджетът, като вероятно ще има повече средства за цялата функция на "образованието". Гледам оптимистично, но това не означава, че ще решим всички проблеми и потребности в образованието, каза пред журналисти след участието си в парламентарната образователна комисия министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той отбеляза, че през последните години приоритет е повишението на възнагражденията на учителите, за което за 2019 г. са предвидени 360 милиона лева. До края на мандата на правителството ще бъде спазено обещанието за двойно увеличение на учителските заплати, увери Красимир Вълчев. Той обясни, "че до 2021 г. ще има допълнително 1 милиард и 380 милиона лева повече спрямо 2017 г., но не всеки учител ще получи точно 100 процента увеличение, а по-скоро ще са между 90 и 110-120 процента". Още пари и за учебната база Надявам се през следващите години да има повече средства за подобряване на материално-техническата база в училищата, за обновяване и модернизиране на ученическите кабинети, с акцент на кабинетите по математика и природни науки със съвременни информационни технологии, каза министър Вълчев. Той добави, че трябва да бъдат обновени и ученическите общежития, защото това е необходима мярка за насърчаване на професионалното образование. източник: dnes.dir.bg Още за: група програми математика Още от: България и свят



1 коментар

10 октомври 2019 12:01 | родител 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

не бе, направете я по-трудна и направо им давайте дипломи за висше инженерно, аман от кандидат академици, пишещи само и единствено за пари, лапачи ненаяли се, само тъпи промени правите и се чудите колко по-труден и недостъпен да стане материала за децата







