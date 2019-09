Помпейо в Брюксел: САЩ и ЕС ще решават заедно глобалните въпроси

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо и Урсула фон дер Лайен, която бе избрана за нов председател на Европейската комисия, изразиха общо намерение да работят по въпросите от световния дневен ред. Това се посочва в изявление на Държавният департамент след среща между двамата в Брюксел, предаде ТАСС. Държавният секретар Майк Помпейо поздрави Урсула фон дер Лайен с избирането й. Страните потвърдиха, че тясното сътрудничество между САЩ и ЕС е много важно за процъфтяването им както в атлантическия регион, така и в целия свят. Изразена бе обща решимост да се работи съвместно по широк кръг глобални въпроси, се посочва в изявлението. При визитата си в Брюксел, която продължава и днес, Помпейо ще се срещне с лидерите на ЕС и НАТО. Днес той се срещна с Фон дер Лайен на частна вечеря, допълва ДПА. Посещението е в момент на дипломатическо напрежение между трансатлантическите съюзници, включително за митата за европейски коли и различията в политиката спрямо Иран и климатичните промени. Очаква се днес той да се срещне с други европейски лидери, включително с бъдещия шеф на европейската дипломация Жозеп Борел, с новоизбрания председател на Европейския съвет Шарл Мишел и председателя на Европарламента Давид Сасоли. Планирана е и среща с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. източник: dnes.dir.bg Още за: Майк Помпейо ЕК работа Още от: България и свят



