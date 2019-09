Пациенти могат да подават сигнали за липсващи медикаменти у нас на нов сайт

10 септември 2019 10:37 1 коментар 480 прочита



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos



Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos Те трябва да са само от позитивния лекарствен списък

Сигнали за липсващи лекарства в българските аптеки вече могат да подават пациенти на новия сайт в интернет - moeto-lekarstvo.com, съобщи в Националния пресклуб на БТА Ваня Добрева - председател на сдружението "Хипофиза", и председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване. Сайт е създаден от Сдружението за развитие на българското здравеопазване, което ще изпраща получените сигнали за липсващите лекарства до Изпълнителната агенция по лекарствата. Сигналите за липсващите лекарства може да се подават и анонимно от пациентите. При липса на дадено лекарство е добре да се изчака 24 часа, тъй като е нормално в дадената аптека да я няма цялата наличност от лекарства и е необходимо определено време, за да се достави лекарството, обясни Ваня Добрева. Тя уточни, че лекарствата, за които пациентите може да подават сигнали на новия сайт, са само тези от позитивния лекарствен списък. Това са лекарствата за домашно лечение и пациентите може да ги купят от аптеките, обясни Добрева. Тя каза, че като пациентска организация, ежедневно получават сигнали от пациенти, че в аптеките липсват определени лекарства. Създаването на новия сайт е честна и прозрачна инициатива, която трябва да бъде подкрепена от обществото, заяви Пенка Георгиева от пациентските организации "Заедно с теб". Тя каза, че и към техните пациентски организации постъпват сигнали за липсващи лекарства и "пациентите изразяват съмнение, че голяма част от тях са предмет на паралелен износ". Много е рисково, че пациенти си купуват липсващи лекарства от хора - от интернет, без да знаят при какви условия те са съхранявани, коментира Георгиева. Марияна Александрова от сдружението "Диабет, предиабет и метаболитен синдром" каза, че най-често у нас липсват инсулини и инкретини /лекарства за диабет тип 2, които са най-иновативните, но и най-скъпите/. източник: dnes.dir.bg Още за: сигнали лекарства пациенти Още от: България и свят



Запомни За печат



1 коментар

10 септември 2019 13:26 | 00 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

А къде да подаваме сигнали за изчезващи медикаменти за хронични заболявания, които се приемат с години ежемесечно и се заменят с доста по-скъпи произведени от други фирми със същия състав. Това си е задкулистна война на фармацевтите за продажба на по-скъпи лекарства, което им носи и повече печалба. Аман от печалбари в тая изстрадала стлана . И с живота и здравето на хората се злоупотребява, а държавата като регулатор и контрол я няма никаква







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация по-долу.

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на Struma.com.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката