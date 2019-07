Около 5000 семейства ще имат държавна бавачка за децата

Общо около 5000 семейства ще имат държавна бавачка, която ще се грижи за децата им, за да могат да ходят родителите на работа. За целта ще се отделят общо 35 млн. лв. до края на 2023 г., по програмата "Родители в заетост". Това съобщи зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред "24 часа". 4851 родители вече са поискали безплатна гледачка от държавата. От тях 216 са многодетни семейства. Одобрени са заявленията на 2980. 3433 пък са кандидатите да гледат деца и държавата да им плаща минималната заплата от 560 лв. и осигуровките за 8-часов работен ден. Още половин заплата - 280 лв., добавят 68 гледачки, защото се грижат за повече от едно дете. Ако се грижат за тях по-малко от 8 часа на ден, заплатата им намалява. "На последното си заседание Комитетът по наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси взе решение за увеличаване на бюджета на операция "Родители в заетост" с 5 млн. лв. Така общият бюджет стигна 35 млн. лв., а продължителността се увеличава до 2023 г.", обясни Русинова. Майките с три или повече деца на възраст до 12 г. от тази година също могат да получат държавна бавачка. Условието е поне едно от децата да ходи на училище или детска градина, като най-малкото трябва да е до 12 г. “Въведохме тази възможност, защото двама родители трудно се справят, ако няма баба”, която да помага, каза още зам.-министърът. Право на гледачки имат и родители на деца до 5 години, за които няма места в ясли или детска градина. Тук условието обаче е родителите да имат работно място, на което не могат да се върнат, ако няма кой да им гледа децата. Безработните родители също имат право на безплатна бавачка. Те обаче трябва да започнат работа до 4 месеца, след като им е била отпусната детегледачка. “Причината е, че не искаме да насърчаваме родителите да остават по-дълго в бюрата по труда”, каза Зорница Русинова, като допълни, че времето е достатъчно, за да отидат на преквалификация, допълнителен курс или на интервю. Услугата обаче е до 18 месеца. Най-много кандидати за държавна бавачка има от София, Пловдив, Плевен, Пазарджик и Бургас. източник: dnes.dir.bg Още за: семейства бавачка деца Още от: България и свят



